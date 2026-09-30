Rufián dice que leerá "hasta la última coma" de los decretos de Vivienda y se niega a adelantar su apoyo

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El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que leerá "a contraluz" y "hasta la última coma" los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y que se votarán el viernes, y se ha negado a dar ya por hecho su apoyo, pese a que lo que se diga en su partido desde Barcelona.

"Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz por si acaso", ha comentado en los pasillos del Congreso.

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En todo caso, el independentista catalán cree que el decreto general de medidas sobre vivienda recoge muchas de las reivindicaciones de ERC y que el de la prórroga automática de los contratos de alquiler le parece "clave".

Con todo, no ha querido dar por hecho su apoyo a los decretos, en contra de lo que se dice la dirección de su partido desde Barcelona: "Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma", ha zanjado.

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También ha criticado Rufián que se haya retrasado la publicación del segundo decreto, lo que en su opinión demuestra que el Consejo de Ministros "es un desastre". "Lo sabe todo el mundo", ha apostillado.