Madrid, 30 sep (EFE).- Resultados de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina:
- Martes 29 de septiembre:
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Huesca, 0 - OSASUNA, 1
- Miércoles 30 de septiembre:
Burgos, 0 - CACEREÑO, 4
CELTA, 3 - Real Oviedo, 1
LEVANTE, 3 - Alhama, 1
SPORTING CLUB, 7 - Córdoba, 1
ARGUAL, 2 - Guiniguada Apolinario, 0
EUROPA, 4 - Villarreal, 0
SAMPER, 1 - Getafe, 0
En mayúsculas los equipos clasificados para la tercera eliminatoria, en la que se incorporan ocho clubes de Primera División y que se sortea el lunes 5 de octubre. EFE
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