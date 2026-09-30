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Resultados de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina

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Madrid, 30 sep (EFE).- Resultados de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina:

- Martes 29 de septiembre:

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Huesca, 0 - OSASUNA, 1

- Miércoles 30 de septiembre:

Burgos, 0 - CACEREÑO, 4

CELTA, 3 - Real Oviedo, 1

LEVANTE, 3 - Alhama, 1

SPORTING CLUB, 7 - Córdoba, 1

ARGUAL, 2 - Guiniguada Apolinario, 0

EUROPA, 4 - Villarreal, 0

SAMPER, 1 - Getafe, 0

En mayúsculas los equipos clasificados para la tercera eliminatoria, en la que se incorporan ocho clubes de Primera División y que se sortea el lunes 5 de octubre. EFE

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