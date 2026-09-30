En mayúsculas los equipos clasificados para la tercera eliminatoria, en la que se incorporan ocho clubes de Primera División y que se sortea el lunes 5 de octubre. EFE

Madrid, 30 sep (EFE).- Resultados de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina:

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