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Prisión provisional para el hombre detenido por matar a su mujer en La Campana (Sevilla)

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Sevilla, 30 sep (EFE).- Un juzgado de Sevilla ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 56 años detenido por matar a su pareja sentimental, Vanessa, de 47 años, este pasado fin de semana en la localidad de La Campana.

Esta decisión, de la que ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha sido adoptada por la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lora del Río (Sevilla), competente en materia de violencia sobre la mujer.

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Sin perjuicio de lo que se concrete en fase de instrucción de la causa, se atribuye inicialmente al arrestado un delito de homicidio.

Tras recibir el alta hospitalaria, el detenido, que llegó a atrincherarse en su vivienda, compareció en sede judicial y se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

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El Ministerio de Igualdad ya ha confirmado tanto este asesinato machista en La Campana (Sevilla) como otro ocurrido en Benidorm (Alicante), por lo que la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año asciende a 40.

Según informó Igualdad, la mujer asesinada el pasado sábado en La Campana (Sevilla) tenía 47 años y su agresor 56 años. La víctima tiene un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto autor.

El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 27 en 2026 y a 537 desde 2013.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. EFE

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