Pau Quesada: "Va a ser un partido muy igualado, pero tenemos que buscar los tres puntos"

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Madrid, 30 sep (EFE).- Pau Quesada, entrenador del Real Madrid femenino, dijo este miércoles que el partido que jugarán este jueves ante el Manchester City, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones, va ser "muy igualado".

"Somos dos equipos que nos gusta tener mucho el balón y atacar constantemente. Tendremos que controlar mucho a sus jugadoras porque tienen muchísima calidad. Espero un partido muy igualado, como todos los que están siendo en esta Liga de Campeones, y animo a que la gente lo vea porque va a ser un partido muy atractivo", señaló Quesada.

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El Real Madrid comenzó la competición europea con un empate, ante el Paris-Saint-Germain (1-1), gracias a un gol de la sueca Felicia Schröder, al igual que el Manchester City contra el contra el Bayern de Múnich (2-2).

Este jueves el conjunto blanco buscará en Inglaterra su primera victoria este curso en la Liga de Campeones y Pau Quesada subrayó que la exigencia de este partido es "máxima".

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"En esta competición la dinámica es muy cambiante y no tenemos que ir pensando en la renta de puntos que llevamos. Por tanto, no tenemos que pensar en el punto que ya llevamos, sino en ganar a un gran rival. Estamos preparados y con muchas ganas de que llegue mañana y jugar", concluyó el entrenador del Real Madrid.

Junto a él compareció la jugadora Eva Navarro, que aseguró que quieren "la primera victoria" en un partido que se augura "muy competido", y dijo que para ello "han trabajado" durante toda la semana el nivel defensivo y en ataque.

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"El City es un equipo que nos va a someter mucho a nivel ofensivo, pero estamos preparadas para todo. Tenemos muchas ganas del partido de mañana. Nosotras también tenemos gente arriba que es muy potente y podemos hacer mucho daño. Hemos preparado muy bien este partido", declaró Eva Navarro tras el último entrenamiento de su equipo previo al encuentro contra el City. EFE