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Nueve menores magrebíes rescatados cuando viajaban en una barca de juguete hacia Cádiz

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Cádiz, 30 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a nueve migrantes, todos ellos magrebíes y menores de edad, que viajaban a bordo de una barca hinchable a 28 millas (45 kilómetros) al suroeste de Trafalgar (Cádiz), ha informado este departamento.

Una llamada telefónica alertó a Salvamento Marítimo de que los menores viajaban rumbo a la costa española a las 2:10 de esta madrugada.

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Desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa (Cádiz) se activó a la embarcación Salvamar Enif, que acudió al rescate de los menores, todos ellos adolescentes.

Tras localizarlos, fueron trasladados al puerto de El Saladillo, en Algeciras, desde donde se han iniciado los expedientes administrativos correspondientes. EFE

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