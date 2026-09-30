Mónica García cree que los socios respaldarán los decretos de vivienda y minimiza que el segundo no esté aún en el BOE

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La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado convencida de que imperará el "sentido común" en los socios parlamentarios y el Ejecutivo contará con los apoyos parlamentarios, incluidos Junts y PNV, para convalidar este viernes en el Congreso las medidas de vivienda.

Por otro lado, ha restado importancia al hecho de que el segundo decreto, que recoge las prórrogas de contratos de alquiler para hacerlos indefinidos, no se haya publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto al otro texto de medidas de vivienda, al desgranar que al parecer por técnica jurídica no puede hacerse de forma simultánea.

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Cuestionada en los pasillos del Congreso sobre si ya disponen de respaldo de Junts y PNV a este paquete de medidas de cara al Pleno extraordinario fijado el próximo viernes, la ministra ha insistido en que está convencida de que "el sentido común se hará paso" y que al final el país contará con medidas de vivienda que "sean ambiciosas y valientes".

Al respecto, ha agregado que han estado empujando al PSOE dentro del Gobierno para que las acepten y que ahora también lo van a hacer con los grupos parlamentarios, para que se hagan cargo del principal problema que atraviesa la sociedad española y que es la crisis habitacional.

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Mientras, ha expresado un mensaje de tranquilidad ante el hecho de que el segundo decreto no haya salido aún en el BOE como sí ha pasado con el primero, dado que la técnica jurídica recomienda no formalizar a la vez dos decretos que están entrelazados entre sí.

Una postura más conciliadora que la del portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, quien exigió que ese texto se publique de "inmediato".

"PROBLEMA DE COMPRENSIÓN LECTORA" DE FEIJÓO

Por otro lado, ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras anunciar el voto en contra de su formación a estos dos decretos, reprochándole que eso implica que se puedan seguir desahuciando a personas como Maricarmen, la anciana que fue desahuciada la semana pasada en Madrid, o permitir que a la gente le puedan subir de 600 a 1.000 euros la renta de alquiler.

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Respecto a la acusación de Feijóo de que el Gobierno era "tramposo" con la forma de plasmar estos dos decreto, García ha ironizado que el presidente del PP tiene un problema de "comprensión lectora" y solo busca a la "desesperada algún recurso para votar contra las familias", poniéndose "del lado de los especuladores".