Mitrovic:Estamos lejos del ritmo de competición, pero estoy satisfecho con cómo competimos

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Burgos, 30 sep (EFE).- El entrenador del Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrovic, reconoció que la falta de ritmo de competición y las numerosas bajas condicionaron a su equipo en su derrota ante el San Pablo Burgos (85-81), aunque se mostró satisfecho con la imagen ofrecida por una plantilla todavía en construcción.

"Estamos lejos del ritmo de juego. Tenemos un equipo completamente nuevo y varios jugadores lesionados. La semana pasada teníamos seis jugadores fuera y ahora tenemos cuatro de vuelta y dos que siguen sin poder jugar", explicó el técnico montenegrino.

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Mitrovic admitió que el resultado le dejó "decepcionado", pero destacó la capacidad de sus jugadores para competir en un partido exigente.

"Estoy decepcionado por cómo perdimos, pero estoy contento con cómo nos vimos esta noche. No lo esperaba porque es un equipo totalmente nuevo. Tuvimos buenos y malos momentos, pero en general estoy satisfecho", señaló.

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El entrenador del conjunto esloveno señaló el control del rebote y la transición como dos de sus principales preocupaciones ante el San Pablo.

"No somos tan fuertes físicamente como el Burgos, pero intentamos controlar los rebotes y detener el juego de transición. Al principio no estuvimos muy bien, pero después conseguimos llevar el partido al cinco contra cinco", apuntó.

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Mitrovic, que visitaba Burgos por primera vez, elogió además el ambiente del Coliseum.

"Es un ambiente de baloncesto. Ya había visto el partido contra Baskonia y el ambiente fue increíble. Esta noche también hubo un gran apoyo de la gente y de los jugadores", confesó al tiempo que reconoció que "ojalá no hubiera sido igual en los minutos finales".

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El técnico pidió finalmente paciencia ante un proyecto que todavía necesita tiempo para consolidarse.

"Tenemos muchos jugadores nuevos y necesitan evolucionar. Quizá nuestros aficionados tengan que tener un poco de paciencia con nosotros", finalizó. EFE

vfr/arh