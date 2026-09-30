Mario Hezonja: "Al Real Madrid lo voy a echar de menos siempre"

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Málaga, 30 sep (EFE).- Mario Hezonja, alero croata de los Cleveland Cavaliers, declaró que "va a echar de menos siempre" al Real Madrid y que quiere "ser una pieza importante para impactar y ser útil para ganar partidos" en su regreso a la NBA.

Después de dejar el Real Madrid para volver a la NBA, Mario Hezonja ha regresado a España esta semana para preparar la pretemporada con los Cleveland Cavaliers de James Harden y Donovan Mitchell, en los que espera "ser útil para ganar partidos".

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"El Madrid me ha dado muchísimo. Especialmente la gente ahí en la sombra que no les ves y les trato como mi familia. Yo los voy a echar de menos siempre, les quiero muchísimo y quiero que tengan muchísimo éxito en la temporada", dijo a los medios de comunicación tras el primer entrenamiento del equipo estadounidense en Fuengirola (Málaga) este miércoles.

Hezonja dijo que la salida de Sergio Scariolo del Real Madrid era un cambio que no esperaba, aunque reconoció que Pedro Martínez "es un entrenadorazo" que le "encanta".

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Señaló que su decisión de salir del club madrileño "no fue por esto". "Hemos estado a punto de renovar mi contrato y quitar mi cláusula de salida para la NBA y había pensado que me iba a retirar en el Madrid", añadió.

El croata se mostró agradecido al equipo de Cleveland, "que estaba muy respetuoso, muy pendiente todos estos años". "Tuve una oportunidad grande de irme hace un año y medio, pero no quería dejar al Madrid en ese momento tan difícil, en el play-in", agregó.

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"Individualmente mis cartas están por encima de la mesa. Mi carrera de NBA está en sus manos, en manos de mis compañeros y del staff. Quiero ser una pieza muy importante para impactar, ganar los partidos y ser útil", reivindicó.

Se considera "muy versátil" y cree que puede "ayudar muchísimo" porque tiene "muchísima experiencia en altísimo nivel jugando buen baloncesto gracias a estar en Madrid". "Todo lo que necesite el entrenador Kenny [Atkinson] y mis compañeros, estoy preparado para ayudar", apostilló.

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Sobre su estado de forma actual para su segunda etapa en la NBA, después de varios años destacando en el baloncesto europeo, dijo que su decisión de salir a Europa fue "para querer dominar, ser mejor y ganar todo", y esto "te ayuda muchísimo a ser el jugador que quieres ser, en la preparación física y mental".

"Fui 'drafteado' como un niño, tenía muy poco peso, era todo talento. Pero luego llega el momento donde tienes que hacer muchísimo más. Entonces todos estos años he seguido un programa en mi cabeza que quiero hacer cada verano, donde quiero mejorar de baloncesto, de estado físico, a ver dónde llegamos más", terminó. EFE

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