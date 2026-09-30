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Ledicia Costas lanza la saga 'Zodiakids' y afea "poner el dedo acusador sobre los jóvenes"

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Carlos Alberto Fernández

Vigo, 30 sep (EFE).- Fanática, de niña, de los 'Caballeros del Zodiaco' ("era mi serie favorita"), a Ledicia Costas el tema de los signos asociado a la mitología le resulta "fascinante", así que lanzar 'Zodiakids' (Planeta), una saga sobre superhéroes y el Zodiaco, le brindó una "oportunidad" que no podía desperdiciar.

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Ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y, en tres ocasiones, del Premio Lazarillo, esta virgo explica a EFE que se identifica, globalmente, con lo que su libro atribuye a ese signo: reservada, con un gran mundo interior, y relacional, pendiente de lo que sucede a su alrededor, si bien confiesa que no encaja en el orden que se le asocia porque dice de sí misma que es "una de las personas más desordenadas" que conoce.

A Ledicia Costas (Vigo, 1979) le "apetecía muchísimo escribir una saga" con una pandilla de niños de 10 años como protagonistas, que viviesen "en secreto su condición de superhéroes", con poderes que deben "aprender a controlar", y tuviesen que compaginar esa misión de "salvar el universo" con "los problemas cotidianos" que tienen los pequeños hoy en día, ya sea "en la escuela o con sus padres".

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"Me parecía como muy loca toda esa mezcla y muy explosiva y con todo ese universo de las estrellas, de constelaciones, planeando todo el rato encima de ellos", reconoce la escritora, que dota a cada niño de una "mascota secreta" que funciona como "su mejor amigo".

Costas cree, hasta donde le "parece razonable", en el Zodiaco y se sentiría "como una impostora" si ella, que "desde siempre" se ha sentido "fascinada" con lo que tiene que ver con brujas, fantasmas y espíritus, dijera lo contrario.

En esta saga se identifica, principalmente, con Estela, la protagonista principal, una niña que se siente "un poco diferente al resto, con un signo que no acaba de encajar", Ofiuco, el signo perdido, y que es "bastante alternativa". También se ve reflejada en Antonio, al que le gustan los cómics y dibujar.

Aunque 'Zodiakids', un grupo de niños elegidos para proteger las estrellas del malvado Rey de la Oscuridad, va dirigido al público infantil, hay "guiños" también para adultos y es, en palabras de su creadora, una colección en la que prima la "diversidad de personalidades", por lo que, en consonancia, "se van a poder sentir identificados distintos tipos de personas".

Emocionar, el "ingrediente irrenunciable"

La escritora asegura que ella no busca enseñar con sus libros porque el "ingrediente irrenunciable" de una historia -dice- es emocionar.

Tiene claro que "no puedes escribir para niños si no te interesa el mundo infantil" y por eso ve clave "conectar con ellos" y saber a qué videojuegos juegan, a qué colecciones están "enganchados" o qué series están viendo; ella misma también consume esas producciones.

La autora gallega empezó a escribir literatura infantil y juvenil siendo adolescente y cuenta que "nunca" ha dejado de interesarle ese mismo universo: "Es como una pulsión".

Recomienda autocrítica a los adultos

En las primeras páginas de esta nueva saga, escribe, en boca de Estela, que los adultos no entienden algunas cosas de los niños porque se han olvidado de lo que es ser un niño y por eso los asuntos de los pequeños se les dan tan mal, un pensamiento que Costas defiende "firmemente".

"De hecho, me da mucha rabia cuando los adultos ponemos el foco en los adolescentes y lo poco que leen. ¿Y los adultos qué leemos? O decimos que los niños están enganchados a las pantallas. ¿Acaso los adultos no estamos enganchados a los móviles?", cuestiona.

Ella opina que "es muy fácil poner el dedo acusador sobre los niños y los jóvenes" y recomienda a los mayores hacer un ejercicio de autocrítica y "pensar qué sociedad estamos construyendo para ellos". EFE

(Foto)

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