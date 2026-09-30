La Policía detiene a un hombre en Granada acusado de apuñalar a una mujer

Granada, 30 sep (EFE).- Un hombre ha sido detenido este miércoles en Granada como presunto autor del apuñalamiento a una mujer, según ha informado a EFE la Policía Nacional, que investiga los hechos.
De momento se desconoce el parentesco entre ambos y si eran pareja, por lo que la Policía no ha confirmado aún si puede tratarse de un caso de violencia machista, según las fuentes.
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Según la Policía Nacional y el centro coordinador de emergencias 112, los hechos ocurrieron sobre las 13:30 horas en la zona de la Chana, cerca del centro de salud de este barrio de Granada capital.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y sanitarios. Tanto el hombre como la mujer, cuya edad e identidad no han trascendido, han sido trasladados a un hospital con heridas por arma blanca.
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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, y si el hombre apuñaló a la mujer y luego se autolesionó o si las heridas de él corresponden al forcejeo.
La mujer permanece hospitalizada, al igual que el presunto autor de la agresión, que está detenido bajo custodia policial en el hospital. EFE
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