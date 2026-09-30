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Junts reivindica el referéndum del 1-O por su noveno aniversario: "Estamos dispuestos a volver a pagar el precio"

24/01/2026 El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (i), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). Puigdemont ha convocado una cumbre extraordinaria con toda la cúpula del partido, diputados y algunos de sus alcaldes con motivo de los recientes incidentes en la red ferroviaria y las carreteras catalanas causados por el accidente de un tren de Rodalies en el municipio barcelonés de Gelida del pasado martes. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
24/01/2026 El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (i), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). Puigdemont ha convocado una cumbre extraordinaria con toda la cúpula del partido, diputados y algunos de sus alcaldes con motivo de los recientes incidentes en la red ferroviaria y las carreteras catalanas causados por el accidente de un tren de Rodalies en el municipio barcelonés de Gelida del pasado martes. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
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Junts ha reivindicado el resultado del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 por el 9 aniversario, que se cumplirá este jueves: "Estamos dispuestos a volver a pagar el precio de defender nuestro derecho a la libertad".

Lo ha dicho el partido este miércoles en un comunicado en el que ha defendido: "El referéndum fue democrático, legítimo y vinculante. Ningún policía, ningún tribunal y ninguna represión pueden borrar este mandato. El resultado del 1-O continúa vivo".

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Junts ha asegurado que continuará trabajando por la independencia de Cataluña y en su encaje "como estado dentro de la Unión Europea" con el reconocimiento de la comunidad internacional, y ha afirmado que solo habrá normalización cuando Cataluña sea independiente.

AMNISTÍA A PUIGDEMONT, COMÍN Y PUIG

Asimismo, ha exigido "el cumplimiento íntegro de la Ley de Amnistía y el retorno a la plena normalidad política de todos los represaliados, y de forma muy especial para el presidente Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín y Lluís Puig".

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La formación ha apuntado que "la represión española solo se frenará por completo con la independencia" y ha criticado una pertenencia forzada que agrava, ha dicho, el expolio, la represión y la catalanofobia.

"Nueve años después, reafirmamos que la independencia de Catalunya es el único proyecto que garantiza el futuro de nuestra lengua, el sostenimiento del estado del bienestar y nuestra cohesión social, que hoy están en riesgo creciente", ha concluido en el mismo comunicado.

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