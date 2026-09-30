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Juan Guillamón, nuevo presidente de ElPozo Murcia

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Murcia, 30 sep (EFE).- El que fuera presidente del Real Murcia CF Juan Guillamón es desde hoy nuevo presidente de ElPozo Murcia Costa Cálida en sustitución de José Antonio Bolarín, quien deja el cargo tras 18 años.

Juan Guillamón inicia esta etapa tras haber formado parte durante casi dos décadas de su junta directiva, donde venía ejerciendo como vocal, por lo que conoce de primera mano el proyecto, la estructura y los valores propios de ElPozo.

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Será presentado como presidente este jueves, en un acto que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes y en el que estará acompañado por Tomás Fuertes, presidente de Grupo Fuertes y dueño de la entidad.

Murciano y con una dilatada trayectoria profesional, institucional y deportiva, Juan Guillamón es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, diplomado en Administración de Empresas y máster en Periodismo Deportivo.

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A lo largo de su trayectoria ha sido diputado del PP en la Asamblea Regional de Murcia, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, presidente de la Asamblea Regional de Cruz Roja de Murcia y presidente del Real Murcia, entidad de la que también formó parte como consejero durante diferentes etapas.

Guillamón toma el relevo de José Antonio Bolarín Sánchez, quien fue presidente del club desde la temporada 2008/2009 y que el sábado fue homenajeado en los prolegómenos del encuentro ganado por 6-1 ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Palacio de los Deportes. Ahora pasa a ser el presidente de honor del club. EFE

Ij/or

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