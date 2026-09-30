Hunter y Lakovic valoran la primera victoria de La Laguna Tenerife en Copa Europa

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).- El estadounidense Vince Hunter y el esloveno Jaka Lakovic han valorado la primera victoria de la historia de La Laguna Tenerife en Copa Europa pero aseguran que el equipo todavía "puede dar más" y seguirán apretando a medida que se desarrolle la temporada.

El jugador estadounidense, máximo anotador del conjunto isleño esta noche con 14 puntos, ha catalogado como "gran partido" el disputado por los suyos en la noche de este miércoles, aunque ha remarcado que todavía queda para que la plantilla esté a su máximo nivel de rendimiento y que "se irán dando las cosas a medida que la temporada siga".

PUBLICIDAD

"A pesar de la victoria de hoy, nada en el baloncesto es fácil, hemos jugado juntos y hemos hecho un partido duro en el que hemos mantenido el control en la mayoría del tiempo, pero ganamos por solo siete puntos y realmente cualquiera se lo podría haber llevado", añadió.

Hunter se ha mostrado autocrítico y con cierta dureza sobre el estado del equipo en estos dos primeros encuentros de la presente campaña, pero ha asegurado que deben "seguir mejorando y seguir apretando" para alcanzar esa "excelencia" que les exige su entrenador y saben que pueden conseguir.

PUBLICIDAD

Por su parte, Lakovic ha congratulado a los suyos por "este gran esfuerzo y gran intensidad" que les ha llevado a la primera victoria de la temporada, en lo que ha sido un "verdadero partido de Copa Europa, al que nos tenemos que acostumbrar".

El esloveno consideró que una de las claves del encuentro estuvo en corregir para la segunda parte los rebotes ofensivos, además de haberse mantenido "muy agresivos" defensivamente durante todo el partido.

PUBLICIDAD

Lakovic comentó también que esta victoria ha sido lograda gracias a sus "experimentados jugadores", que han sabido llevar los tiempos del partido para cumplir con la difícil tarea de dejar la victoria en casa en el estreno histórico de los auringeros en esta competición, "pero el show continua". EFE

AM/arh