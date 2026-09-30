Espana agencias

Gobierno destinará más de 17.000 millones a red transporte y Andalucía saldrá beneficiada

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- El Gobierno destinará más de 17.000 millones de euros a la red de transporte de todo el Estado y Andalucía será una de las comunidades más beneficiadas, según el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que ha avanzado el resultado de la nueva propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030 en Andalucía.

En un comunicado remitido a EFE por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se informa de que Groizard ha dicho que el Gobierno "ha hecho un esfuerzo muy relevante en este territorio, que tendrá el mayor despliegue de nuevas infraestructuras de toda España, para que siga siendo una potencia de generación de energía renovable y para que pueda materializar numerosos proyectos industriales, construir viviendas, electrificar puertos y reforzar la red ferroviaria, entre otras actividades".

PUBLICIDAD

Groizard ha hecho estas declaraciones tras un encuentro con Jorge Paradela, Consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, y durante el que han tratado las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

La reunión con el Gobierno andaluz, se explica en el comunicado, forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas, que se está produciendo de acuerdo con el orden protocolario, para exponerles los cambios introducido en la nueva propuesta, y posteriormente se remitirá a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros.

PUBLICIDAD

"En el caso de Andalucía -detalla el comunicado-, la nueva Propuesta del MITECO prevé construir 19 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 1.283 kilómetros de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 651 Km de tendidos para incrementar su capacidad".

Además, "se consideran preferentes varios ejes que conectan la Comunidad con Extremadura, Castilla-La Mancha, el eje Sur-Levante-Aragón, el refuerzo de la red en Jaén y actuaciones para mejorar la estabilidad del sistema con nuevos equipos, como 10 reactancias o dos compensadores síncronos".

"En conjunto, el MITECO plantea atender una demanda adicional de 5 GW en la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución. La industria, incluyendo la producción de hidrógeno, es la gran protagonista, con el 70% de las demandas cubiertas; el resto corresponde a nuevos desarrollos de vivienda, descarbonización de puertos y red ferroviaria, electrificación del transporte", destaca la nota.

"También está previsto aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable en más de 8 GW, principalmente para instalaciones eólicas y solares, a las que se añade 1 GW adicional para almacenamiento, incluyendo nuevas centrales hidroeléctricas reversibles".

El MITECO lanzó a pública audiencia la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte con horizonte 2030 en octubre de 2025, para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, otorgando prioridad a los proyectos industriales.

En principio, "planteaba una inversión de 13.600 millones, con vistas a atender 27,7 GW de peticiones de acceso para demanda desde la red de transporte, destinadas a proyectos industriales, vivienda, hidrógeno verde, electrificación ferroviaria y portuaria..."

"Tras el análisis de las alegaciones recibidas, el MITECO ha diseñado una nueva Propuesta que prevé una inversión superior a los 17.000 millones, un 144% por encima de los 6.964 millones originales de la vigente Planificación con horizonte 2026, y muy lejos del volumen de inversión de otras planificaciones anteriores", se indica en el comunicado.

Así mismo, se destaca que "en el nuevo texto las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución han crecido un 52%, hasta alcanzar las 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta las 162. Igualmente, se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59".

"También -concluye el comunicado- ha aumentado el número de parques de subestaciones un 17%, hasta las 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas, que se eleva un 11% hasta los 6.706 kilómetros, a lo que se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta los 8.164 kilómetros". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 30 del septiembre

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 30 del septiembre

Comprobar Bonoloto del sorteo de este miércoles 30 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este miércoles 30 de septiembre de 2026

Cristina, experta en limpieza: “El programa de lavado rápido está pensado para reducir el tiempo, pero no es el más adecuado para esto”

Frente a la creencia popular de que lavar en menos tiempo gasta menos, la creadora de contenido explica cuándo conviene realmente usar cada programa

Cristina, experta en limpieza: “El programa de lavado rápido está pensado para reducir el tiempo, pero no es el más adecuado para esto”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro