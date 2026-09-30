Gobierno destinará más de 17.000 millones a red transporte y Andalucía saldrá beneficiada

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Madrid, 30 sep (EFE).- El Gobierno destinará más de 17.000 millones de euros a la red de transporte de todo el Estado y Andalucía será una de las comunidades más beneficiadas, según el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que ha avanzado el resultado de la nueva propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030 en Andalucía.

En un comunicado remitido a EFE por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se informa de que Groizard ha dicho que el Gobierno "ha hecho un esfuerzo muy relevante en este territorio, que tendrá el mayor despliegue de nuevas infraestructuras de toda España, para que siga siendo una potencia de generación de energía renovable y para que pueda materializar numerosos proyectos industriales, construir viviendas, electrificar puertos y reforzar la red ferroviaria, entre otras actividades".

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Groizard ha hecho estas declaraciones tras un encuentro con Jorge Paradela, Consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, y durante el que han tratado las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

La reunión con el Gobierno andaluz, se explica en el comunicado, forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas, que se está produciendo de acuerdo con el orden protocolario, para exponerles los cambios introducido en la nueva propuesta, y posteriormente se remitirá a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros.

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"En el caso de Andalucía -detalla el comunicado-, la nueva Propuesta del MITECO prevé construir 19 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 1.283 kilómetros de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 651 Km de tendidos para incrementar su capacidad".

Además, "se consideran preferentes varios ejes que conectan la Comunidad con Extremadura, Castilla-La Mancha, el eje Sur-Levante-Aragón, el refuerzo de la red en Jaén y actuaciones para mejorar la estabilidad del sistema con nuevos equipos, como 10 reactancias o dos compensadores síncronos".

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"En conjunto, el MITECO plantea atender una demanda adicional de 5 GW en la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución. La industria, incluyendo la producción de hidrógeno, es la gran protagonista, con el 70% de las demandas cubiertas; el resto corresponde a nuevos desarrollos de vivienda, descarbonización de puertos y red ferroviaria, electrificación del transporte", destaca la nota.

"También está previsto aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable en más de 8 GW, principalmente para instalaciones eólicas y solares, a las que se añade 1 GW adicional para almacenamiento, incluyendo nuevas centrales hidroeléctricas reversibles".

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El MITECO lanzó a pública audiencia la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte con horizonte 2030 en octubre de 2025, para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, otorgando prioridad a los proyectos industriales.

En principio, "planteaba una inversión de 13.600 millones, con vistas a atender 27,7 GW de peticiones de acceso para demanda desde la red de transporte, destinadas a proyectos industriales, vivienda, hidrógeno verde, electrificación ferroviaria y portuaria..."

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"Tras el análisis de las alegaciones recibidas, el MITECO ha diseñado una nueva Propuesta que prevé una inversión superior a los 17.000 millones, un 144% por encima de los 6.964 millones originales de la vigente Planificación con horizonte 2026, y muy lejos del volumen de inversión de otras planificaciones anteriores", se indica en el comunicado.

Así mismo, se destaca que "en el nuevo texto las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución han crecido un 52%, hasta alcanzar las 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta las 162. Igualmente, se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59".

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"También -concluye el comunicado- ha aumentado el número de parques de subestaciones un 17%, hasta las 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas, que se eleva un 11% hasta los 6.706 kilómetros, a lo que se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta los 8.164 kilómetros". EFE