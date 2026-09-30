Funcas ve en la caída demográfica una oportunidad para fortalecer la calidad educativa

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Madrid, 30 sep (EFE).- El centro de análisis Funcas señala que la caída demográfica de los próximos años abre una "oportunidad importante" para fortalecer la educación y mejorar las ratios, sobre todo en los primeros cursos de primaria y secundaria y en los centros con mayores dificultades.

El informe 'Panorama de la Educación 2026' publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que entre 2024 y 2033 la población española de 5 a 14 años disminuirá un 13 %, frente al 9 % de la OCDE, por lo que "se abre una oportunidad para reasignar recursos hacia las etapas y centros donde sean más necesarios", señala en un informe el investigador educativo de Funcas, Ismael Sanz.

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Recuerda que en estas primeras etapas es donde la reducción del número de alumnos por aula tiene mayor efecto, por lo que aboga por centrarse en esta medida y no tanto por reducir ratios por igual en todos los ciclos.

Por otra parte, también apoya incentivar al profesorado para reducir otro de los aspectos que destaca el informe de la OCDE, que es la temporalidad de los docentes españoles: El 69,2 % del profesorado de la ESO tiene un contrato indefinido, frente al 80,7 % del promedio de la OCDE.

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Al mismo tiempo, solo el 15,6 % de los docentes considera que la sociedad valora su profesión, frente al 21,7 % de la OCDE y las diferencias entre países son muy amplias: Finlandia alcanza el 48,1 %, mientras que Francia se sitúa en el 3,8 % y Portugal en el 8,7 %.

"Sabemos que uno de cada cuatro profesores de ESO trabaja con contratos de un curso o menos y que la carrera salarial tiene poco recorrido. Es importante que se proporcione incentivos para destinos de difícil cobertura, más retroalimentación profesional y observación entre compañeros, y mentoría para quienes empiezan", recomienda el investigador de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros).

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El informe de la OCDE señala que los salarios iniciales del profesorado español son elevados pero que la carrera profesional no avanza como en la media de los países desarrollados.

Un maestro de Primaria empieza cobrando un 24 % más que el promedio de la OCDE, pero el salario máximo es solo 1,4 veces el inicial, frente a 1,6 veces en la OCDE.

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En cuanto al tiempo lectivo, los maestros españoles imparten 828 horas de clase al año, frente a 770 en la OCDE, mientras que en la ESO ocurre lo contrario: 642 horas en España frente a 710 en el promedio internacional.

España tiene también una plantilla algo menos envejecida que el promedio: el 23 % del profesorado de secundaria tiene 55 años o más, frente al 25 % de la OCDE.EFE

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