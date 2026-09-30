Fisac: "Cada partido es una lección, es un máster de entrenamiento"

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Burgos, 30 sep (EFE).- El entrenador del San Pablo Burgos, Porfi Fisac, destacó la capacidad de su equipo para gestionar el tramo final y sacar adelante un partido exigente ante el Cedevita Olimpija en el estreno europeo, aunque incidió en que todavía queda mucho margen de crecimiento para un grupo joven y renovado y en el que "cada partido es una lección".

"Creo que hemos tenido un partido duro y difícil. Las claves han estado en ese momento de porcentaje de tiro de tres y, sobre todo, en saber compartir un poco el balón en la parte final", explicó Fisac.

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El técnico insistió en que el objetivo del equipo debe ser competir al máximo independientemente de la competición. "Cualquier partido que se juegue en el Coliseum, yo no miro la competición en la que juego. Mi equipo tiene que jugar al 200% y tiene que jugar a ganar contra cualquier rival", confesó.

Fisac reconoció que el San Pablo todavía presenta "una serie de carencias y dificultades", derivadas principalmente de la adaptación de una plantilla nueva y joven.

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Respecto al proceso gripal que afecta a varios jugadores, explicó que Koprivica ha sido uno de los más perjudicados. "Había tres o cuatro jugadores con un proceso gripal. Él es el que peor lo ha pasado y hemos intentado que jugara, pero llegó un momento en que no quería hacerle sufrir", señaló.

Fisac también subrayó las diferencias entre el baloncesto europeo y la Liga Endesa, especialmente por el peso de las individualidades. "A mí no me gusta abusar del bote y del uno contra uno. Cuando usemos el bote debe ser para sacar ventaja", finalizó. EFE

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vfr/sab