España y Francia estrechan su cooperación para reforzar Europa en un contexto complejo

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Madrid, 30 sep (EFE).- España y Francia han apostado por reforzar su cooperación en ámbitos como el energético, de movilidad o de nuevas tecnologías para impulsar una Europa "más fuerte" y "más competitiva" en un contexto internacional complejo, de gran incertidumbre y de "crisis profunda".

El rey Felipe VI y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han inaugurado este miércoles el Foro de Comercio e Inversiones España-Francia, un acto celebrado en el Ministerio de Economía en Madrid y en el que también ha participado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

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El foro ha abordado dos grandes retos para impulsar la autonomía estratégica abierta en Europa: el desarrollo y el escalado de tecnologías propias, críticas y emergentes, por un lado, y la transformación industrial y energética necesaria para impulsar la productividad y la innovación, por otro.

El análisis se ha centrado en ámbitos clave como el aeroespacial, la agroalimentación, la automoción y la movilidad, la defensa, la energía y la industria avanzada, junto con tecnologías críticas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores y la ciberseguridad.

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Durante su intervención, el rey ha hecho hincapié en el entorno complejo e incierto en el que nos encontramos, con la puesta en cuestión de las reglas hasta ahora fundamentales del comercio internacional, y ha considerado que ambos países tienen la responsabilidad de contribuir a una Unión Europea "cada vez más integrada y cohesionada, más abierta al comercio y a la inversión".

Por su parte, Emmanuel Macron ha celebrado la "fuerte" relación económica entre ambos países, pero ha puntualizado que es "absolutamente esencial" revitalizarla en el marco europeo en un entorno de "crisis profunda".

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En este sentido, ha abogado por acelerar la "profundización del mercado único" europeo como vía para resolver algunos de los grandes retos del continente, como la necesidad de innovar y reindustrizarse para reforzar la autonomía estratégica.

"No podemos darnos un tiro en el pie", ha señalado el presidente de Francia, que ha abogado por defender Europa con "una verdadera política común europea".

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España y Francia mantienen una de las relaciones económicas bilaterales más intensas de la Unión Europea, con un comercio de bienes y servicios entre ambos países que supera los 130.000 millones de euros, un 26 % más que hace siete años, según datos del Ministerio de Economía.

Además, Francia es el primer cliente de España y su tercer proveedor, mientras que más de 800 empresas españolas están establecidas en Francia, dando empleo a más de 55.000 personas, ha detallado el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

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"Estamos llamados a trabajar juntos en algunos frentes muy importantes", ha insistido Cuerpo, que ha valorado que "frente a las voces más escépticas", Francia y España comparten "una misma visión", la de "una Unión Europea innovadora e industrial, capaz de liderar las tecnologías del mañana y, al mismo tiempo, una Unión de oportunidades y derechos, con la seguridad de los ciudadanos y el Estado del bienestar en el centro de nuestro modelo".

El encuentro, celebrado con motivo de la visita de Estado del jefe del Estado francés a España, ha reunido a cerca de 400 participantes españoles y franceses que han analizado nuevas oportunidades de colaboración en sectores estratégicos.

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En el marco del foro, la agencia española de negocio ICEX y la francesa Business France han firmado un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación entre ambas agencias de internacionalización y favorecer un mayor intercambio comercial y de inversión entre España y Francia.

Los objetivos del acuerdo son: fomentar los intercambios comerciales, facilitar y promover la inversión directa bilateral y apoyar la internacionalización de las empresas de ambos países.

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Asimismo, contempla la colaboración en la identificación y promoción de proyectos conjuntos en sectores estratégicos para la competitividad y la soberanía industrial europea, entre ellos la energía, la movilidad y las tecnologías críticas. EFE

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