ERC ve a Illa sin rumbo y avisa que su estabilidad se "tambaleará" si no cumple los pactos

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Barcelona, 30 sep (EFE).- El líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha criticado este miércoles que el Govern de Salvador Illa no tiene "rumbo" y le ha avisado que su estabilidad se "tambaleará" si no cumple pronto sus acuerdos de investidura: "Se le acaba el tiempo, la legislatura en Madrid está prácticamente agotada".

En su intervención en el debate de política general, Jové ha señalado que el ejecutivo de Illa no tiene "ambición, gestión ni liderazgo" y le ha instado a "exigir" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", que cumpla con los acuerdos de investidura, como la nueva financiación singular, el traspaso de Rodalies u otros "avances en soberanía".

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"Cumpla, presidente. Y en aquello que no depende de usted, haga cumplir al Gobierno del PSOE. Plántese si hace falta. Nunca como ahora, el PSC había tenido tanta capacidad de influencia sobre el PSOE, y lo debe hacer valer", ha enfatizado.

Ante la falta de rumbo que le ha afeado, Jové ha reclamado a Illa que su hoja de ruta sean los acuerdos de investidura: "Si está dispuesto a cumplirlo y a defender su literalidad y espíritu, nosotros estaremos ahí. Le ofrecemos de nuevo una colaboración responsable".

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El dirigente de ERC ha remarcado que "sin avances en soberanía todo aquello que pretende hacer desde el Govern se convierte en una quimera", a la vez que ha subrayado que "nada genera más desconfianza en las instituciones y abona el camino de las fuerzas reaccionarias que incumplir con aquello firmado". EFE

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