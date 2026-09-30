El presidente de Ceuta testifica en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes

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Madrid, 30 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), está citado este miércoles en la Audiencia Nacional para declarar como testigo ante la jueza que investiga la entrada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma de finales de julio.

Vivas es el primer testigo en declarar en la causa penal que abrió la magistrada María Tardón a principios de septiembre, al detectar una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".

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Ceuta está personada como acusación particular en este procedimiento, que Tardón abrió a raíz de una denuncia interpuesta por Iustitia Europa por unos hechos donde ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.

Vivas acude a la cita con intención de dar "cuenta puntual" de lo sucedido y pretende también aportar la información de la que dispone, como las llamadas que hicieron los días previos a la entrada masiva para alertar de una situación "muy preocupante", en las que además pidieron la declaración de emergencia, un mando único y el fortalecimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

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Así lo señaló el propio presidente ceutí tras ser citado por la magistrada, cuando también recalcó que son "los primeros interesados en que todos los ceutíes y españoles conozcan la verdad de lo ocurrido" y "quién está de esta agresión a la integridad territorial de nuestro país".

Tras su declaración, el jueves prosigue la investigación con las testificales de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del ya ex delegado de Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, que el lunes anunció su renuncia a todos los cargos y a la vida política tras denunciar una campaña "injusta".

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Gonzalo Sanz deberá explicar a la jueza la conversación que mantuvo un día antes de la entrada masiva con el CNI, que le informó a las 13:52 horas de un llamamiento en redes para un asalto a Ceuta por la valla y por mar el día siguiente.

La Delegación del Gobierno sostuvo que no había sido informada de esta conversación ni de ningún mensaje de WhatsApp del CNI, lo que precipitó la dimisión de este exalto cargo, quien sostuvo que sí dio traslado de los avisos.

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También el jueves está citado como testigo el jefe de la Policía Local de Ceuta.EFE