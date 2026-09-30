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El PP dice que Ceuta "no pasará página" mientras el Gobierno no asuma responsabilidades y Cuerpo defiende su gestión

30/09/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La oposición del PP y varios socios parlamentarios del Gobierno piden cuentas hoy en el Congreso a la ministra de Vivienda por su gestión al frente de su cartera, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes, 29 de septiembre, dos nuevos decretos en esta materia tras las protestas por la vivienda desencadenadas por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha avisado este miércoles al Gobierno de que Ceuta no "pasará página" ni "cambiará de pantalla" hasta que el Ejecutivo asuma "responsabilidades" por la situación provocada con la entrada masiva de inmigrantes de la que se cumple dos meses, mientras que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha defendido la gestión gubernamental desde el pasado 30 de julio.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Muñoz se ha afanado en recalcar que en Ceuta aún no hay "normalidad" ni "optimismo", entre otras cosas porque este fin de semana "a plena luz del día, dos invasores han violado brutalmente a una menor" dejándole "lesiones brutales".

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SILENCIO ANTE LA VIOLACIÓN DE UNA MENOR

Muñoz ha denunciado el "silencio" del Ejecutivo ante este episodio. "Esa es la normalidad a la que ustedes han sometido a los ceutíes, a que en sus playas, a plena luz del día, haya violaciones", ha sentenciado.

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El también ministro de Economía ha replicado que, en lugar de "utilizar" lo que está pasando en Ceuta, el Gobierno está trabajando para "intentar contribuir a la vuelta a la normalidad" con la intención de que se pueda "avanzar a toda la velocidad, con todas las garantías administrativas, procesales, legales y, por supuesto, humanitarias".

Cuerpo ha mencionado también las medidas del Gobierno para apoyar al tejido productivo y los hogares y para reforzar la seguridad en la frontera y ha contrapuesto esta actuación con la de los 'populares' por no promover "medidas factibles, legales, realistas" ni asumir la "responsabilidad" desde la comunidades que gobiernan "para ayudar a aliviar la presión" en la ciudad autónoma.

UN MINISTRO FRÍO E INSENSIBLE

"Señor Cuerpo, yo le hablo de una menor agredida brutalmente y violada y usted no dice absolutamente nada. Yo no sé si es que usted no tiene cintura política para salirse de lo que le escriben ¿Es tan frío e insensible como aparenta?", le ha soltado la portavoz del Grupo Popular.

También le ha respondido que es "canallesco y perverso responsabilizar a la oposición de lo que es responsabilidad del Gobierno" y ha subrayado que el PP sí ha hecho propuestas pero el Ejecutivo las ha desoído.

Y ha vuelto a exigir responsabilidades porque, a su juicio, no basta con la dimisión hasta ahora delegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, tras estar "dos meses mintiendo" para salvar al Ejecutivo.

"Ustedes quieren pasar de página, cambiar de pantalla, pero no se lo vamos a permitir. No se cambia de pantalla hasta que recuperen la normalidad los ceutíes, hasta que tomen medidas para que no vuelva a pasar y hasta que asuman responsabilidades", ha enfatizado.

REFORMAS NORMATIVAS PARA ACORTAR PLAZOS

El ministro ha echado en cara a su interlocutora que "hable de oídas" sobre Ceuta porque no ha visitado la ciudad autónoma. "Los que hemos estado allí, hemos visto la situación real en Ceuta, sabemos que el esfuerzo que supone y la realidad de la situación, así que no me venga con lecciones sobre lo que queda por hacer", ha aseverado Cuerpo.

En este contexto, ha recalcado que el Gobierno va a seguir trabajando y ha pedido al PP que deje de mandar "mensajes falsos" sobre cómo se puede solucionar la situación ni discursos que hace "la ultraderecha" que, "incluso en algunas situaciones incitan a la violencia".

Así, ha recordado que este martes se vació Playa Benítez y que también quieren avanzar en "el tratamiento de los expedientes para proceder a la devolución, lo antes posible, de todas aquellas personas que no tengan derecho a estar en nuestro país".

Después, en respuesta al también 'popular' Elías Bendodo, Cuerpo ha confirmado que están "mirando incluso posibilidades de mejoras normativas para reducir esos plazos".

Y también ha hablado de Ceuta el diputado José Vicente Marí Bossó, al asegurar que "gracias al PP" el Gobierno ha tenido que "rectificar" el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que los ceutíes no perdieran "el 75% de bonificación de las cotizaciones sociales".

"Un poco de rigor, nosotros no hemos modificado el BOE. Lo que se ha hecho es promover una orden interpretativa ante dudas que surgieron por parte de la Cámara de Comercio. No ha habido ningún tipo de modificación. Para que no haya ninguna duda: esa bonificación a las cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas, tal y como les prometí a los representantes de la Cámara y a los empresarios de Ceuta cuando estuve ahí en el mes de agosto, pasan del 50 al 75%, también para los contratos anteriores a 2023", ha puntualizado el ministro.

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