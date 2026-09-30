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El PP acusa a Díaz de que le preocupa más la OIT que Ceuta y la vicepresidenta replica que dan "vergüenza" en vivienda

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado este miércoles al PP que "rectifique" su postura sobre los dos decretos de vivienda que se someterán a convalidación del Congreso este viernes, advirtiéndole de que si los rechazan demostrarán que "no tienen vergüenza" y solo persiguen la "criminalización" de la clase trabajadora.

Por su parte, la diputada del PP en el Congreso Miriam Guardiola ha cargado contra la también titular de Trabajo, al denunciar que no ha "tenido la decencia de visitar Ceuta", que le importa más su candidatura para dirigir la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y que el Gobierno, a su juicio, ha utilizado "ostentosamente" el desahucio de Maricarmen para que "no se hable de la crisis" de la ciudad autónoma y de la corrupción que salpica al PSOE.

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"SE HA VENDIDO POR 300.000 EUROS"

"Usted (en alusión a Díaz) se ha vendido por 300.000 euros. 300.000 euros para no hablar de la corrupción, 300.000 euros para no hablar de Ceuta y 300.000 euros para no hablar de las mujeres y niñas que están siendo violadas salvajemente en Ceuta", ha exclamado la diputada del PP en el Pleno de control al Gobierno del Congreso, aludiendo implícitamente al salario que podría recibir Díaz si al final queda al frente de este organismo internacional.

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Guardiola ha criticado que desde que Pedro Sánchez es presidente del país se han practicado 272.000 desahucios, lo que equivale a 90 al día, y ha espetado que no puede dar lecciones de vivienda cuando, según ha declarado, la ministra de Trabajo reside en un "pisazo" de 400 metros cuadrados "que pagamos todos".

"¿Cuantas Maricarmen podría vivir en su piso?", ha lanzado la parlamentaria para recriminar que Díaz llamara a manifestarse contra el Gobierno del que forma parte para exigir nuevas medidas de vivienda y recriminar el "cacao" que ha protagonizado el Ejecutivo con los dos decretos que se aprobaron este martes en el Consejo de Ministros.

EL PP SOLO SIRVE PARA "GOLPEAR A LOS TRABAJADORES"

Por su parte, Díaz ha censurado que los 137 diputados del PP en el Congreso solo sirven para "golpear" a los trabajadores y pensionistas. También ha alertado que el plan de los populares es que los trabajadores hagan más horas extra o querer dar más poder a las mutuas para que den de alta a trabajadores declarados de baja laboral.

Díaz ha insistido en que las prioridades del Gobierno son volver a subir el salario mínimo mientras que las del PP, según ha declarado, es "criminalizar" a los trabajadores.

Díaz ha agregado que el objetivo del Ejecutivo es sacar adelantre ambos decretos de vivienda y ha sentenciado que el PP va a votar para permitir que los caseros sigan incrementaqndo el precio del alquiler o en contra de prohibir desahucios a población vulnerable.

"¿Es que no tienen vergüenza cuando van a votar en contra, permitiendo que se desahucie a la gente en España?. Estos son ustedes. Por favor, rectifiquen y sean útiles para España", ha concluido.

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EuropaPress

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