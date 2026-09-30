El nuevo delegado del Gobierno dice que llega a Ceuta para "dar la cara y a trabajar"

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Ceuta, 30 sep (EFE).- El nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha subrayado este miércoles que llega a la ciudad para "dar la cara y a trabajar" y ha advertido que son tiempos de "hechos y no de palabras".

David de la Encina ha comparecido por primera vez públicamente después de haber sido nombrado como sustituto de Miguel Ángel Pérez, quien presentó su dimisión este lunes, y ha estado acompañado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Educación, Milagros Tolón.

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El exalcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), que es ceutí de nacimiento, ha dicho que son tiempos donde "se requieren medidas para recuperar la vida de los ceutíes en una situación tan extraordinaria", ha señalado tras llegar ayer a la ciudad.

Entre sus prioridades ha destacado que va a "luchar para que los ceutíes recuperen el clima, el estado de ánimo y la unidad y recuperar los derechos básicos que han perdido, además de pelear para que lo que ha ocurrido no vuelva a pasar".

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"La normalización costará y para ello hay que agilizar los procedimientos de retorno y reforzar la prevención", ha precisado antes de dejar constancia de que trabajará desde "la cercanía, el diálogo y la humildad pero también la exigencia de respeto".

Ha apelado a una línea de colaboración con el Gobierno ceutí: "De hecho a la primera persona que llamé fue a Juan Vivas, al que considero un amigo, y entre las dos instituciones tenemos que trabajar sin cesar y que la colaboración y lealtad sea recíproca".

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De la Encina ha incidido en que tiene "muchísimas ganas de estar a la altura" y "mucha confianza en esta recuperación", poniendo como ejemplo que se ha desplazado a Ceuta con su mujer y sus tres hijos. "Hay que apostar por el futuro de Ceuta", ha puntualizado.

Se ha definido como un "ceutí de la diáspora" porque es, ha dicho "un migrante de Ceuta de ida y de vuelta" y ha destacado el compromiso del Gobierno con la ciudad. "Toda España ha estado con Ceuta y hay que dar las gracias a todos los ceutíes por el ejemplo de sufrimiento y pundonor que están teniendo".

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Ha defendido a Miguel Ángel Pérez para decir que "es tan ceutí como el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que debe tener derecho a seguir disfrutando de esta ciudad cuando se recupere la normalidad".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Vícor Torres, ha agradecido el trabajo del anterior delegado del Gobierno, "porque lo ha hecho lo mejor que ha podido, defendiendo su responsabilidad y ha tomado una decisión que se entiende desde el punto de vista humano en una situación difícil de soportar por cualquier persona". EFE

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(foto)