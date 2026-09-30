El mundo del cine se despide de Gonzalo Suárez: "Uno de los mejores directores de España"

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Madrid, 30 sep (EFE).- Amigos, familiares y distintas personalidades del mundo del cine, como Fernando Trueba, Enrique Cerezo o Charo López, se han despedido del cineasta Gonzalo Suárez este miércoles en la capilla ardiente instalada en el tanatorio de San Isidro de Madrid.

La actriz Charo López, que trabajó con el director en otras producciones como 'La regenta' o 'Parranda', ha hablado de Suárez como "un maravilloso director" con el que empezó su carrera como actriz con 'Ditirambo' (1969), una confianza que ella ha valorado con cariño.

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"Me sacó de donde yo estaba. Es uno de los mejores directores de este país. Tengo el corazón roto, no puedo hablar", ha concluido emocionada.

El empresario y productor de cine Enrique Cerezo ha subrayado la relación que tuvo con Suárez, "un gran amigo y director" con el que ha mantenido "muchas relaciones en los últimos años" y cuya pérdida supone "una pena muy grande". "Se le va a echar en falta", ha añadido.

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha acudido al tanatorio para despedir al escritor y director asturiano, al que espera poder hacer pronto un homenaje: "Veremos la manera de hacerle un gran homenaje, porque Gonzalo Suárez merece que el país le reconozca como uno de los grandes de nuestra cultura".

Urtasun ha hablado del "honor" que fue para él poder acompañar al director asturiano cuando recogió el Goya de honor en la pasada edición de estos galardones en Barcelona y lo ha recordado como una persona "extremadamente vital" que tuvo planes de trabajo hasta el último día.

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"Creo que definió una manera revolucionaria de entender el cine en nuestro país con una mirada única", ha afirmado el ministro.

El director de cine Fernando Trueba se ha despedido del que ha sido "un gran amigo" y al que siempre va a considerar "un genio", ha afirmado.

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El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha valorado la carrera del ovetense como "fundamental en la cultura española del siglo XX" con una serie de películas "muy radicales y rompedoras" y con un lado personal "muy gracioso e ingenioso" con "una vitalidad extraordinaria".

A la capilla ardiente también han acudido otras personalidades del mundo del cine como la actriz Aitana Sánchez-Gijón, que protagonizó obras de Suárez como 'Oviedo Express' (2007) y participó en 'Remando al viento' (1988), con la que Suárez ganó el Goya a mejor dirección.

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Hasta la capilla ardiente de Suárez, también han acudido el también periodista Santiago Segurola, de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rovira, y el Padre Ángel.

El escritor, guionista y director de cine Gonzalo Suárez falleció este martes en su domicilio de Madrid a los 92 años y, según fuentes de su familia, será incinerado. EFE

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(Foto) (Vídeo)