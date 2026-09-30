El Madrid entrena por tercer día consecutivo a la espera de los internacionales

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- Jose Mourinho se puso al frente de su tercera sesión de entrenamientos de la semana, de nuevo a puerta cerrada, y acompañando a los escasos efectivos que tiene disponibles con un grupo de canteranos, mientras que los internacionales continúan con sus selecciones hasta el final de la ventana FIFA (6 de octubre).

Por tercer día consecutivo, los jugadores del Real Madrid estaban citados a las 10.30 horas en Valdebebas para un entrenamiento a puerta cerrada.

PUBLICIDAD

Mourinho cuenta con Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, junto a un Éder Militao que parece completamente inmerso en la dinámica del equipo, además de Thibaut Courtois y Andrey Lunin en la portería.

Como sucedió el martes, los jugadores del primer equipo vieron complementada su sesión de entrenamiento con un grupo de canteranos. La preparación comenzó con ejercicios de activación y rondos y continuó con ejercicios de posesión, partido en campo de dimensiones reducidas y series de carreras sobre el césped, según informó el club.

PUBLICIDAD

Con sus selecciones continúan Dean Huijsen y Marc Cucurella (España), Carlos Espí (España sub-21), Thiago Pitarch (España sub-20), Eduardo Camavinga (Francia), Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold (Inglaterra), Denzel Dumfries (Países Bajos), Yan Diomandé (Costa de Marfil), Vinícius Jr y Endrick (Brasil), Arda Güler (Turquía), Bernardo Silva (Portugal) y Brahim Díaz (Marruecos).

Siguen con sus procesos de recuperación los lesionados Rodrygo y Ferland Mendy, a quienes se ha visto sobre el césped de Valdebebas al comienzo de la semana, así como Fede Valverde, que no pudo viajar a la gira asiática de Uruguay tras sufrir un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo en el encuentro contra el Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

En el parón de selecciones, la enfermería blanca sumó las bajas de los franceses Ibrahima Konaté, por una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, y Kylian Mbappé, con una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

El Real Madrid volverá a la competición el sábado 10 de octubre (21.00 horas), cuando recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Los de Mourinho marchan cuartos en la competición nacional, a 6 puntos del Barcelona, líder. EFE

PUBLICIDAD