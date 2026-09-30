El juez del 'caso Leire Díez' responde a la Fiscalía Europea que no constan indicios sobre uso de dinero de la UE

28/09/2026 Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Fergie Chambers, el activista multimillonario propalestino encarcelado desde su detención el pasado julio en Ibiza, comparece este lunes en una vista en la Audiencia Nacional para preguntarle si consiente ser extraditado a Estados Unidos, que emitió una solicitud de extradición sobre él. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha contestado a la Fiscalía Europea que "no consta la existencia de indicios" sobre uso de fondos comunitarios por parte de la presunta trama.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado responde así a la Fiscalía Europea, en el marco de la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez y que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE.

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El organismo europeo, según un oficio al que tuvo acceso esta agencia de noticias, preguntó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si tenía constancia de fondos europeos perjudicados.

Dio ese paso después de recibir la denuncia de un particular que pedía a la Fiscalía Europea evaluar si fondos relacionados con la campaña de las elecciones europeas de 2024 pudieron ser desviados para actividades de la supuesta trama.

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Tras recibir el oficio, la UCO remitió la documentación al juez Pedraz para que "pueda valorar su contenido y acordar lo que considere procedente". En concreto, la Fiscalía Europea se había interesado por el pago de 20.000 euros al medio digital 'Crónica Libre', vinculado a Leire Díez, por parte del PSOE en el marco de esa campaña electoral para las europeas.

Ahora, Pedraz responde que "no consta la existencia de indicios que revelen una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea".

PSOE NO ES "PARTE" DE LOS HECHOS POR LOS QUE SE INTERESA LA FISCALÍA

Al respecto, el PSOE negó ser "parte" de los hechos por los que la Fiscalía Europea se había interesado y defendió que el Tribunal de Cuentas fiscaliza los gastos electorales de todas las elecciones, también de la de aquellos comicios.

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"Estas campañas se financian con fondos de los Presupuestos Generales del Estado", sostienen fuentes de la formación socialista, que indicaron que el partido "únicamente contrató a una agencia de medios para que, a través de ella, un medio de comunicación --en alusión a la web 'Crónica Libre'-- prestase unos servicios durante la campaña".

Las fuentes señalaron que "una vez constatados estos servicios, el PSOE abonó a la agencia de medios sus honorarios", que según la UCO habrían ascendido a más de 18.000 euros, y añaden que el partido "únicamente pagó una prestación de servicios de publicidad electoral en un medio a una agencia especializada por estos trabajos, que fueron realizados".

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"Al PSOE no le consta informe alguno de la UCO que determine que ninguna cantidad pagada a la agencia de medios retribuyera otras cuestiones, ni que se haya ratificado por algún testigo, sino que se trata de una conclusión falsa y no soportada por ninguna evidencia", agregaron.