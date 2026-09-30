El Gobierno confirma que ni un solo migrante menor de Ceuta ha sido devuelto a Marruecos

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Ceuta, 30 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dejado claro este miércoles que "ni un solo" migrante menor que se encuentra en Ceuta ha sido devuelto a Marruecos porque "no se puede devolver", y ha destacado que ya hay 10 expedientes de reagrupación familiar enviados a las autoridades del país africano.

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, después de presidir el Comité de Seguimiento de la crisis, el ministro ha explicado que el Gobierno ceutí ha habilitado hasta veinte recursos para estos menores y que hoy ya se ha filiado a 2.566.

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Desde finales de julio un total de 69 menores han salido de Ceuta reagrupados en la península con sus familias y otros 144 lo han hecho hacia distintas autonomías.

El ministro ha insistido en que "ningún menor ha sido devuelto a Marruecos porque no se puede devolver, son expedientes individualizados".

También ha adelantado que se ha producido protección para mujeres vulnerables para que no sean víctimas de la trata y que algunos subsaharianos han regresado a Marruecos con los expedientes de expulsión por no tener derecho a protección internacional. EFE

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