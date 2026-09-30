Aumenta el número de acampados en la plaza de Cataluña de Barcelona por una vivienda digna

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Barcelona, 30 sep (EFE).- El número de personas que acampan en la plaza Cataluña de Barcelona ha aumentado sensiblemente en las últimas horas y son ya casi tres centenares los activistas que participan en esta acción y unas 60 tiendas las que se han plantado en la emblemática plaza.

Alrededor medio centenar de jóvenes replicaron anoche en la plaza Cataluña de Barcelona la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, pero a lo largo del día el número de participantes en la protesta barcelonesa ha aumentado paulatinamente al igual que el número de tiendas, que ha pasado de unas 20 a alrededor de sesenta.

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Los activistas prevén mantener la acampada, como mínimo, hasta el viernes, cuando llegarán al Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

La acampada, levantada en el mismo escenario que fue epicentro de las protestas del 15-M en Barcelona, ha surgido al margen de los principales sindicatos de vivienda y se organiza mediante asambleas y turnos entre los presentes, la mayoría menores de 30 años.

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"Cualquier habitación se lleva la mitad de nuestro sueldo", han contado este miércoles a EFE Juan e Irene, dos de los jóvenes que habían pasado la noche en el campamento.

La acampada arrancó un día después de la manifestación organizada el lunes por el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y otras entidades ante el Palau de Congressos de Catalunya, coincidiendo con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una entrega de premios. EFE

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