Altamira pone la cocina a fuego lento para conectar el Paleolítico con la mesa actual

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Torrelavega (Cantabria), 30 sep (EFE).- El Museo de Altamira convertirá del 2 al 4 de octubre la cocina, los alimentos y la mesa compartida en protagonistas de Museotopías, unas jornadas para reflexionar sobre cómo cocinar ha pasado de ser una necesidad para la supervivencia a una expresión cultural y social.

Bajo el lema 'A museo lento', la nueva edición abordará la alimentación desde el Paleolítico como reflejo de los modos de vida y de las relaciones entre las personas y su entorno.

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Conferencias, talleres y una experiencia de comensalidad servirán para recorrer ese vínculo desde los tiempos de Altamira hasta cuestiones actuales como la sostenibilidad, los productos de temporada o la conservación de semillas, ha informado el Museo de Altamira en un comunicado.

El programa comenzará este viernes, 2 de octubre, a las 18:00 horas, con la conferencia 'La estacionalidad y sostenibilidad gastronómica ya comenzaron en el Paleolítico', a cargo de la catedrática de Prehistoria de la Universidad de Cantabria Ana Belén Marín, impulsora del proyecto PrehGastro.

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La cita permitirá acercarse a la alimentación durante el Paleolítico Superior y a los conocimientos científicos que permiten reconstruir qué y cómo comían aquellos grupos humanos.

La jornada del sábado trasladará la reflexión a la cocina y al huerto con la presencia del chef y divulgador Antonio Vicente, que dirigirá 'Es tiempo de cocinar', un taller sobre aromas y sabores locales, el tiempo dedicado a preparar los alimentos y la cocina como elemento de identidad y memoria colectiva.

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A las 16:30 horas, el agricultor ecológico Carlos Rubio, de La Mihuertuca, impartirá en el bosque comestible el taller 'Cultivamos alimento, cultivamos relaciones'.

La actividad abordará la preparación y mantenimiento de un huerto ecológico y la conservación de semillas de variedades autóctonas, en colaboración con la Red de Semillas de Cantabria.

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Museotopías concluirá el domingo, a las 13:00 horas, alrededor de una mesa con la presencia de Verónica de la Sierra que dirigirá 'La mesa que nos sostiene', una experiencia que propone observar las relaciones, los cuidados y los vínculos que se generan cuando varias personas comparten alimentos.

Las tres actividades prácticas están dirigidas a mayores de 12 años y requieren inscripción previa a través de la web del Museo de Altamira. EFE

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jgp/mg/ros