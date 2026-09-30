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Activada la alerta por lluvias torrenciales para mañana en Cataluña

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Barcelona, 30 sep (EFE).- Protección Civil ha vuelto a activar el plan Inuncat en fase de alerta ante la previsión de lluvias torrenciales que a partir de mañana barrerán parte de Cataluña, desde el litoral hasta las comarcas del interior, y podrán dejar hasta 90 litros por metro cuadrado.

Tras desactivar esta mañana el aviso que estuvo vigente a lo largo del día de ayer, por lluvias que provocaron numerosas incidencias en Cataluña, Protección Civil ha decidido este miércoles poner en alerta el plan Inuncat en la reunión del comité técnico, de acuerdo con las previsiones meteorológicas para los próximos días.

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En concreto, las previsiones apuntan a un episodio de lluvias torrenciales que comenzarán mañana por la mañana en el litoral de Tarragona y el sur de Barcelona y se irá extendiendo a lo largo de la tarde hasta el interior y el sur de Cataluña.

Las lluvias superarán localmente los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos y podrán avanzar lentamente o permanecer estacionarios, con lo que se podrían acumular más de 90 litros por metro cuadrado en tres horas en algunas zonas, como las Tierras del Ebro, especialmente la noche de jueves a viernes.

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Las precipitaciones podrían iniciarse en las próximas horas, con un riesgo aún bajo, pero arreciarán a partir de mañana jueves por la mañana. El momento de mayor peligro será entre las 14.00 y las 20.00, con un máximo de cuatro sobre un nivel de seis.

La lluvias más intensas se esperan en Cataluña central y sur, especialmente en las comarcas de Osona, Bages y Moianès. Al anochecer, el riesgo disminuirá en el Prepirineo y el Pirineo, pero se mantendrá elevado en las Tierras del Ebro.

Ante el nuevo episodio de lluvias, la Agencia Catalana del Agua (ACA) centrará la vigilancia en las Tierras del Ebro, donde la orografía de la zona y la posibilidad de que las tormentas permanezcan estacionarias pueden favorecer acumulaciones elevadas de agua y respuestas rápidas de ríos, rieras y barrancos". EFE

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