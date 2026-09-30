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85-81. San Pablo se estrena en Eurocopa con victoria ante el Olimpija

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Burgos, 30 sep (EFE).- El San Pablo Burgos se impuso al Cedevita Olimpija Liubliana por 85-81 en su estreno en la Eurocopa, después de un encuentro muy igualado que los burgaleses dominaron durante buena parte de la primera mitad y que tuvieron que resolver en un tramo final de máxima tensión.

El conjunto de Porfi Fisac arrancó el último cuarto con una mínima ventaja (60-59) y Lobaco amplió la renta nada más comenzar. El Olimpija volvió a apretar y llegó a ponerse por delante con un 65-66, pero Samar respondió para devolver el mando al San Pablo. Doumbouya tomó entonces protagonismo con cuatro puntos consecutivos que situaron el 71-67.

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Los locales comenzaron con intensidad y, tras el intercambio inicial, encontraron en Radosavljević, Doumbouya y Audige sus principales argumentos para abrir una primera brecha de cinco puntos (13-8).

La ventaja llegó a ser de nueve (18-9) y el San Pablo cerró el periodo con un 25-21 favorable, después de que Steward asumiera protagonismo ofensivo.

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El equipo de Porfi Fisac volvió a acelerar al inicio del segundo cuarto y alcanzó su máxima ventaja del partido tras un triple de Dani Díez (37-25) pero el Olimpija, sin embargo, no se descompuso.

Hurt comenzó a castigar a la defensa burgalesa y, acompañado por Lomazs y Kroflic, lideró una reacción que redujo progresivamente la diferencia y aunque San Pablo consiguió mantener el mando gracias a una nueva aparición de DJ Steward y llegó a situarse 43-37, el conjunto visitante apretó todavía más en los últimos minutos hasta llegar al descanso a solo un punto (43-42).

El San Pablo Burgos mantuvo el pulso con el Olimpija en un tercer cuarto mucho más igualado, Hurt puso por delante al conjunto visitante al inicio (43-44), pero Audige y Rubén Guerrero devolvieron el mando a los burgaleses, que alcanzaron una ventaja de cinco puntos (49-44).

Tras el tiempo muerto de Porfi Fisac, Steward y Sengfelder ampliaron la renta hasta los seis (56-50), aunque el Olimpija volvió a reaccionar de la mano de Lomazs, autor de varias canastas consecutivas.

Lobaco y Steward sostuvieron al San Pablo, pero Hurt volvió a aparecer en el tramo final para dejar el marcador en 60-59 antes del último cuarto.

El Olimpija volvió a apretar y llegó a ponerse por delante con un 65-66, pero Samar respondió para devolver el mando al San Pablo y Doumbouya tomó entonces protagonismo con cuatro puntos consecutivos que situaron el 71-67.

La reacción visitante no tardó en llegar y Lomazs volvió a acercar al Olimpija, aunque DJ Steward asumió la responsabilidad ofensiva en el tramo decisivo.

Dos acciones suyas permitieron al San Pablo colocarse 76-72, pero Cowan y Lomazs mantuvieron vivo al conjunto esloveno, que llegó a igualar a 78 y posteriormente a 79.

Con el partido completamente abierto, Sengfelder puso de nuevo por delante al San Pablo (80-79) y Steward apareció otra vez para ampliar la renta hasta los cuatro puntos (83-79).

Audige elevó después la ventaja a cinco (84-79), antes de que Cowan recortara hasta el 84-81, pero Porfi Fisac pidió tiempo muerto y Radosavljević sentenció prácticamente el encuentro con el 85-81.

- Ficha técnica:

85 – Recoletas Salud San Pablo Burgos (25+18+17+25): Chase Audige (10), Ziga Samar (2), Dusan Radosavljevic (5), Rubén Guerrero (7) y Sekou Doumbouya (11) –cinco inicial– DJ Steward (22), Balsa Koprivica (-), Pablo Almazán (0), Dani Díez (3), Chris Sengfelder (14), Raúl Lobaco (9) y Joaquín Taboada (2).

81 – KK Cedevita Olimpija (21+21+17+22): Anthony Cowan Jr (15), Urban Kroflic (5), Noah Kirkwood (4), Matthew Hurt (20) y Jayce Johnson (0) –cinco inicial– Rok Radovic (3), Rihards Lomazs (22), Derin Can Ustun (0), Jaka Blazic (0), Cameron Houindo (2), Osayi Osifo (2), David Skara (8).

Árbitros: Milos Koljsensic, Hugues Thepenier y Dovydas Kairys.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 del Grupo A de la Eurocopa celebrado en el Coliseum Burgos ante 6.451 espectadores. EFE

vfr/sab

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