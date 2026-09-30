11 años de cárcel por tentativa de asesinato por la agresión brutal a su compañera de piso

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Madrid, 30 sep (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto once años de cárcel por asesinato en grado de tentativa a un acusado por la "agresión brutal" y con "extrema violencia" a su compañera de piso en el distrito madrileño de Carabanchel el 20 de febrero de 2024, que la dejó con un 85 % de discapacidad.

El condenado, que se encuentra en prisión provisional desde los hechos, deberá indemnizar a la víctima con 352.750 euros y no podrá acercarse a ella a menos de 500 metros ni comunicarse con ella durante 12 años, según la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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La Sala le ha condenado como responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa al considerar probado que actuó con ánimo de matar a su compañera de piso o que, al menos, se representó como probable el fallecimiento de la víctima, y porque la agredió con alevosía, es decir, de un modo que eliminaba las posibilidades de defensa de la mujer.

El condenado y la víctima, según declara probado la sentencia, convivían desde diciembre de 2023 en el domicilio de la mujer "por meras razones de una inicial amistad", si bien "mantenían una mala relación"; él la había denunciado por entender que de forma fraudulenta ella le había ofrecido intervenir en el proceso civil de custodia de sus hijos, requiriéndole el anticipo de diversas cantidades, y por otros "problemas y gastos".

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Las discusiones, prosigue la Sala, no habían excedido el ámbito verbal hasta que el 20 de febrero de 2024, cuando estaban solos en casa, el acusado inició el ataque, "consciente" de que ella no esperaba la agresión ni tenía "posibilidad de defenderse", y la golpeó repetidamente con puños y pies.

El tribunal destaca que el condenado aprovechó "su superioridad física sobre la víctima desamparada" y que la siguió golpeando ya cuando estaba tendida en el suelo, inconsciente o semiinconsciente, llegando a agarrarla "fuertemente" por el cuello.

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La sentencia relata una agresión de "extrema" y "prolongada" violencia que provocó a la víctima numerosas lesiones que, sin asistencia médica, habrían provocado su muerte. Precisó varias intervenciones quirúrgicas y le dejaron secuelas "crónicas e irreversibles", con dependencia completa para las actividades básicas de la vida diaria y un grado de discapacidad del 85 %.

Tras la agresión, el acusado contactó telefónicamente con un amigo y abogado y después llamó al servicio de emergencias y reconoció ser el autor de la agresión, circunstancia que ha determinado que el tribunal le reconozca la atenuante simple de confesión. EFE

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