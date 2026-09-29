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Senado pide al Gobierno revisar la legalidad de la instrucción para aplicar ley de nietos

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Senado, con mayoría del PP, ha reclamado al Gobierno que revise "la legalidad" de la instrucción para el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, que otorga la nacionalidad a descendientes de exiliados por la guerra y el franquismo, y ha denunciado que puede dar lugar a "un pucherazo electoral".

Lo ha hecho en una moción consecuencia de interpelación, que se votará mañana pero que saldrá adelante por la mayoría del PP en la Cámara, en la que recalca que la incorporación de nuevos ciudadanos al censo electoral debe "realizarse con todas las garantías de identificación, trazabilidad y adscripción territorial".

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Asimismo, que los supuestos de concesión de la nacionalidad se limiten a lo previsto en la ley, evitando que criterios administrativos los amplíen, al tiempo que destaca que la iniciativa parlamentaria no pretende cuestionar los derechos de los residentes en el extranjero, ni negar el derecho a quienes "cumplan los requisitos legales" para obtener la nacionalidad.

Así lo ha puesto de manifiesto el senador del PP, Alfonso Serrano, que ha acusado al Gobierno de intentar "perpetrar una alteración extraordinaria" del censo electoral de los residentes ausentes y ha defendido que la nacionalidad española "es algo demasiado importante como para convertirla en una herramienta de ingeniería electoral".

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Por ello, ha reclamado en la moción "transparencia y seguridad jurídica" al proceso y que se publiquen los datos de solicitudes, concesiones y denegaciones, así como que se conozcan los criterios administrativos empleados para la nacionalidad o que se informen las incorporaciones de todos los electores en el CERA y su distribución territorial, entre otras cuestiones.

Por el PSOE, el senador José Manuel Franco ha reprochado que PP y Vox hayan iniciado un recorrido en instancias judiciales hasta que han logrado que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar el derecho a voto en el exterior y las nuevas inscripciones en el censo.

Ha lamentado que la decisión del Supremo conculque un derecho fundamental como el voto y ha dicho que en la concesión de la nacionalidad a través de la 'ley de nietos' "no está escrito en ningún sitio que voten a la izquierda".

Asimismo, el senador socialista ha criticado el giro del PP tras afirmar el propio Alberto Núñez Feijóo en 2022 que promovería una ley que reconociese la nacionalidad a los miles de españoles que residen en el extranjero.

Vox ha presentado una enmienda que ha sido rechazada por el PP y, a través de su senador Ángel Pelayo Gordillo, ha expresado que el gobierno socialista pretendía "meter de rondón" a casi 3 millones de votantes "repartidos por las provincias" como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le dé la gana".

Por ello, ha reclamado que se pronuncie también la Comisión de Venecia sobre la 'ley de nietos'.

UPN ha apoyado la iniciativa del PP en el Senado para garantizar "la transparencia y seguridad jurídica" del sistema electoral.

Junts ha defendido el derecho a la reparación de los descendientes de exiliados a través de la memoria democrática, ha reprochado que PP y Vox se dediquen generar confusión sobre la instrucción y ha reivindicado la gestión de competencias en materia migratoria porque el Estado "nunca favorece los intereses de Cataluña".

ERC ha considerado que la medida del Supremo pone de manifiesto que los jueces "han comprado el argumento de la ultraderecha" y ha criticado "la suspensión" de un derecho fundamental, al tiempo que ha apuntado lo "verdaderamente grave" es la presunción de que el voto de "los herederos de los represaliados" favorecerá a la izquierda.EFE

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