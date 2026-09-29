Quince novedades literarias para octubre: de Alana S. Portero a Pérez-Reverte y Almodóvar

Guardar

Madrid, 29 sep (EFE).- El otoño llega cargado de nuevas propuestas literarias, desde las aventuras en el Mediterráneo de Arturo Pérez-Reverte ('La hipótesis más peligrosa') a una historia de brujas durante la Guerra Civil española de Alana S. Portero ('Cosamala') o el debut novelístico de Pedro Almodóvar.

Novela de aventuras e iniciación ambientada en el Mediterráneo como "memoria viva de la Historia". Un chico de dieciséis años criado por sus abuelos y fascinado por los videojuegos, encuentra al hombre al que lleva tiempo buscando, el padre que nunca conoció y se embarca con él en un velero que trafica con arte robado.

PUBLICIDAD

Una novela "gótica sureña, lorquiana y antifascista" donde la autora de 'La mala costumbre' inserta una historia de brujas en la guerra civil española y en la que, a partir de varios crímenes reales, levanta una mitología propia femenina de venganza, amor y muerte.

La primera novela de Almodóvar tras debutar con el libro de relatos 'El último sueño' es "un tapiz de experiencias y lecturas, de tramas inventadas e ideas prestadas" cuyo protagonista es un actor que, en un vuelo durante un viaje de promoción, descubre su vocación de escritor.

PUBLICIDAD

La autora de 'El verano en que mi madre tuvo los ojos tristes', un fenómeno de ventas que fue creciendo por el boca a boca, regresa con esta historia de amor y odio a un padre ausente, bohemio y alcohólico, que se articula en torno a una mujer que trabaja como cuidadora de un hombre mayor.

El autor de 'Los asquerosos' continúa relatando con humor y ternura historias de personajes que viven al margen de la ambición y el éxito, gente que intenta abrirse paso en un mundo que siempre parece demasiado grande, hostil o absurdo. En este caso se trata de Cecilia, una mujer contratada para grabar un vídeo turístico en un pueblo extremadamente feo.

PUBLICIDAD

Jorge Volpi novela los inquietantes tiempos actuales en esta distopía política ambientada en los Estados Unidos de finales de 2026. Tras el colapso de la democracia y la condena a Donald Trump, el senador VM Lively asciende al poder con un discurso simple: el caos debe terminar. Pero su visión de orden no nace de las urnas, sino de los algoritmos.

La segunda entrega del tríptico ambientado en el pueblo ficticio de Vaim es un misterio en torno a un hombre sin nombre que llega como único huésped a un hotel casi siempre vacío. Durante su estancia, sus pertenencias y el control sobre su propia voluntad empiezan a desaparecer. El ganador del Premio Nobel de Literatura de 2023 es uno de los autores vivos contemporáneos más destacados.

PUBLICIDAD

Ganadora del Premio Tusquets de Novela 2026, 'Las leopardas' cuenta la historia de un grupo de mujeres que se enfrentaron al sida y sus estigmas en las últimas décadas del siglo XX en España, un relato que recorre, desde la intimidad de una familia y el despertar de una generación de mujeres, algunas de las grandes transformaciones de la España de las últimas décadas del siglo XX.

La autora, nacida en 1982 en Ivano-Frankivsk (Ucrania), es hija del escritor Yuri Andrujóvich y figura destacada del panorama literario ucraniano. Este es el primer tomo de 'Amadoca', un ciclo narrativo sobre la Ucrania reciente, que sigue a Romana mientras cuida en un hospital de Kiev a un soldado desfigurado y con amnesia.

PUBLICIDAD

En mayo de 2021, Sam Sussman publicó en la revista 'Harper's' un ensayo, 'The silent type', que sirvió como base de esta novela autobiográfica sobre un joven de 26 años que descubre que su madre va a morir y que tuvo un romance con Bob Dylan, a quien venera como artista y con quien muchos le insisten en que tiene un gran parecido físico.

Aclamadas memorias sobre la vejez que rebosan sinceridad y alegría de una de las grandes editoras británicas de la segunda mitad del siglo XX. Diana Athill editó a autores como Naipaul y Jean Rhys, de quien fue amiga y confidente.

PUBLICIDAD

Alpha Decay recupera el primer volumen de la aclamada trilogía de novelas en las que Constance Debré reflexionaba sobre su decisión, a los 43 años, de abandonar su matrimonio, su carrera como abogada y su vida burguesa en París para convertirse en escritora y explorar su sexualidad. 'Play Boy' es el preámbulo de 'Love Me Tender', ya publicada en Alpha Decay y en la que se basa la película de Mike Leigh que se acaba de hacer con la Concha de Oro de San Sebastián.

El nuevo libro de relatos de Joyce Carol Oates -ganadora del National Book Award y candidata al Pulitzer y al Nobel- disecciona los miedos más profundos de sus personajes -una joven que se venga de su amante; una niña celosa de su popular prima o una viuda espera el regreso de su difunto marido-, cuando el destino y el libre albedrío se cruzan y una mala elección puede marcar la diferencia.

PUBLICIDAD

El cuerpo sin vida de un hombre aparece en una playa de Le Havre. Bajo la apariencia de una intriga policial, la novela despliega un doble retrato: el de una mujer que rememora su pasado y el de una ciudad marcada por su historia reciente. De una de las autoras francesas contemporáneas más destacadas.

Un testimonio sobre cómo se vive la guerra en Ucrania a partir de las idas y venidas de los autores a las zonas de combate devastadas, de las historias que allí se cuentan, de sus observaciones y de sus encuentros.EFE

PUBLICIDAD