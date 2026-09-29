Page, Guerra y Martín Villa coinciden en que los políticos hoy no son capaces de llegar a acuerdos como en la Transición

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que los líderes políticos actuales no sean capaces de fraguar un acuerdo como el que se gestó en la Transición, "un espejo en el que la sociedad deben mirarse con orgullo".

Esta opinión la ha trasladado en la inauguración en Toledo de la exposición 'La Transición en Castilla-La Mancha', junto a los expolíticos Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa, que también han coincidido con García-Page en esta falta de acuerdo en la política actual.

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Para García-Page, la manera de afrontar la política durante la Transición es una "actitud, un método" que valdría para afrontar la situación política actual, donde los representantes políticos no son capaces ni llegar a acuerdos de "pequeña monta".

Citando a dirigentes como Felipe González, Santiago Carrillo o Manuel Fraga, los ha definido como "grandes líderes" por dos razones: tuvieron "la suerte de estar en este momento", porque "el hecho les hizo grandes" y, además, tenían "materia prima", estando "a la altura" junto a otras partes de la sociedad, como la empresarial o la Iglesia católica.

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Aludiendo a que se celebra el 50 aniversario de la Constitución española, al que ha invitado a ambos líderes presentes en la charla, ha señalado que "lo triste" es que se hace "imposible imaginar" que hoy se pueda celebrar esta efeméride. "Celebraríamos los problemas, hablaríamos de quien no la apoya".

Ha defendido que la Carta Magna puede tener cambios, señalando que "el mayor cambio" ha servido para dar estabilidad al país. Además, ha celebrado que las corrientes de fondo del país van en la línea del texto de 1978, que está lejos de entroncar "con las corrientes de superficie", o con "el ruido ambiental".

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GUERRA DUDA SI PSOE APOYARÍA HOY LA CONSTITUCIÓN

De su lado, Alfonso Guerra ha puesto en valor que los "hombres y mujeres con planteamientos muy diferentes" en aquel momento pudieron "ponerse de acuerdo redactando una Constitución entre todos", sobre un texto, que de 350 diputados solo tuvo 6 votos en contra.

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"Fíjense hoy hacer eso", se ha cuestionado Guerra, señalando que a día de hoy, solo queda un partido, el PSOE, que votó la Constitución, y dudando de si la apoyaría en la actualidad.

A pesar de la tensión del momento histórico, Guerra ha señalado que no hubo "grandes momentos de convulsión a la hora de construir", ya que fue un proceso "sencillo", donde hubo un diálogo tranquilo entre el PSOE y la UCD.

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"Hay que pensar que en solo una noche le dimos la vuelta a 25 artículos que se habían aprobado malamente, porque no tenían el consenso de la mayoría. Por tanto, yo no recuerdo un momento de dificultad", ha afirmado, aunque sí ha citado el golpe de Estado del 23 de febrero, donde "el Gobierno y el Parlamento fueron secuestrados por una banda de facinerosos".

MARTÍN VILLA: NIETOS DE LA GUERRA CIVIL

Por su parte, Rodolfo Martín Villa, ministro en el Gobierno de Adolfo Suárez, ha ensalzado este entendimiento entre los grandes responsables de los partidos de aquella época, que hoy no se produce. "Ahora, en la política española se prefiere jugar a ser nietos de una Guerra Civil que todos perdimos".

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Ha sido en este momento en el que ha mencionado que se fraguaron "amistades irrepetibles", a lo que Guerra le ha contestado que la de ellos dos es un ejemplo. "Tú me perseguías cuando yo era estudiante y mira y ahora, somos amigos", ha rememorado.

Martín Villa también ha aludido a la crisis migratoria de Ceuta, señalando que si la hubieran afrontado los grandes partidos que vivieron la Transición "el presidente del Gobierno hubiera llamado al jefe de la oposición para hablar del tema".

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Otra cosa que ha criticado este exdirigente político es que no se hubiera dado publicidad "a los escritos de los sistemas de información", lo que a su juicio es "desnudar uno de los poderes" del Estado. "¿Cómo se van a fiar de nosotros el resto de las CNI que haya por ahí?", se ha planteado.

FIGURA DEL REY

Reflexionando sobre la figura del rey Juan Carlos, Alfonso Guerra ha defendido que tuvo una posición determinante para que no continuara el franquismo. "Si el rey decide la continuación del franquismo, todo esto tiene otra historia. Y como nadie quiere hoy decirlo porque cazó a un elefante (....)", ha afirmado.

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Sobre su figura, García-Page ha indicado que fue "protagonista activo", ya que "tenía la osadía que había que tener para poder descolgar el teléfono y hablar con Santiago Carrillo". "Digamos que la figura de Juan Carlos, en lo que tiene de osado, era muy oportuna para aquel momento. Un punto de imprudencia se necesitaba", ha reflexionado.