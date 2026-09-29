Espana agencias

Page, Guerra y Martín Villa coinciden en que los políticos hoy no son capaces de llegar a acuerdos como en la Transición

Imagen PYKGJ2NA7NAKNATCVDUNYRL47U
Guardar

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que los líderes políticos actuales no sean capaces de fraguar un acuerdo como el que se gestó en la Transición, "un espejo en el que la sociedad deben mirarse con orgullo".

Esta opinión la ha trasladado en la inauguración en Toledo de la exposición 'La Transición en Castilla-La Mancha', junto a los expolíticos Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa, que también han coincidido con García-Page en esta falta de acuerdo en la política actual.

PUBLICIDAD

Para García-Page, la manera de afrontar la política durante la Transición es una "actitud, un método" que valdría para afrontar la situación política actual, donde los representantes políticos no son capaces ni llegar a acuerdos de "pequeña monta".

Citando a dirigentes como Felipe González, Santiago Carrillo o Manuel Fraga, los ha definido como "grandes líderes" por dos razones: tuvieron "la suerte de estar en este momento", porque "el hecho les hizo grandes" y, además, tenían "materia prima", estando "a la altura" junto a otras partes de la sociedad, como la empresarial o la Iglesia católica.

PUBLICIDAD

Aludiendo a que se celebra el 50 aniversario de la Constitución española, al que ha invitado a ambos líderes presentes en la charla, ha señalado que "lo triste" es que se hace "imposible imaginar" que hoy se pueda celebrar esta efeméride. "Celebraríamos los problemas, hablaríamos de quien no la apoya".

Ha defendido que la Carta Magna puede tener cambios, señalando que "el mayor cambio" ha servido para dar estabilidad al país. Además, ha celebrado que las corrientes de fondo del país van en la línea del texto de 1978, que está lejos de entroncar "con las corrientes de superficie", o con "el ruido ambiental".

GUERRA DUDA SI PSOE APOYARÍA HOY LA CONSTITUCIÓN

De su lado, Alfonso Guerra ha puesto en valor que los "hombres y mujeres con planteamientos muy diferentes" en aquel momento pudieron "ponerse de acuerdo redactando una Constitución entre todos", sobre un texto, que de 350 diputados solo tuvo 6 votos en contra.

"Fíjense hoy hacer eso", se ha cuestionado Guerra, señalando que a día de hoy, solo queda un partido, el PSOE, que votó la Constitución, y dudando de si la apoyaría en la actualidad.

A pesar de la tensión del momento histórico, Guerra ha señalado que no hubo "grandes momentos de convulsión a la hora de construir", ya que fue un proceso "sencillo", donde hubo un diálogo tranquilo entre el PSOE y la UCD.

"Hay que pensar que en solo una noche le dimos la vuelta a 25 artículos que se habían aprobado malamente, porque no tenían el consenso de la mayoría. Por tanto, yo no recuerdo un momento de dificultad", ha afirmado, aunque sí ha citado el golpe de Estado del 23 de febrero, donde "el Gobierno y el Parlamento fueron secuestrados por una banda de facinerosos".

MARTÍN VILLA: NIETOS DE LA GUERRA CIVIL

Por su parte, Rodolfo Martín Villa, ministro en el Gobierno de Adolfo Suárez, ha ensalzado este entendimiento entre los grandes responsables de los partidos de aquella época, que hoy no se produce. "Ahora, en la política española se prefiere jugar a ser nietos de una Guerra Civil que todos perdimos".

Ha sido en este momento en el que ha mencionado que se fraguaron "amistades irrepetibles", a lo que Guerra le ha contestado que la de ellos dos es un ejemplo. "Tú me perseguías cuando yo era estudiante y mira y ahora, somos amigos", ha rememorado.

Martín Villa también ha aludido a la crisis migratoria de Ceuta, señalando que si la hubieran afrontado los grandes partidos que vivieron la Transición "el presidente del Gobierno hubiera llamado al jefe de la oposición para hablar del tema".

Otra cosa que ha criticado este exdirigente político es que no se hubiera dado publicidad "a los escritos de los sistemas de información", lo que a su juicio es "desnudar uno de los poderes" del Estado. "¿Cómo se van a fiar de nosotros el resto de las CNI que haya por ahí?", se ha planteado.

FIGURA DEL REY

Reflexionando sobre la figura del rey Juan Carlos, Alfonso Guerra ha defendido que tuvo una posición determinante para que no continuara el franquismo. "Si el rey decide la continuación del franquismo, todo esto tiene otra historia. Y como nadie quiere hoy decirlo porque cazó a un elefante (....)", ha afirmado.

Sobre su figura, García-Page ha indicado que fue "protagonista activo", ya que "tenía la osadía que había que tener para poder descolgar el teléfono y hablar con Santiago Carrillo". "Digamos que la figura de Juan Carlos, en lo que tiene de osado, era muy oportuna para aquel momento. Un punto de imprudencia se necesitaba", ha reflexionado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

El aforo del olivar prevé que la campaña 2026-2027 será un 44% superior a la media de las cinco últimas, con Jaén a la cabeza y un avance del 80,5% del aceite ecológico

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

Así fue la fiesta de cumpleaños de Almodóvar en su casa de campo: paella tradicional, piscina e invitadas de lujo como Penélope Cruz o Aitana Sánchez-Gijón

El director ha cumplido 77 años rodeado de las míticas actrices de sus películas y sus amigos íntimos

Así fue la fiesta de cumpleaños de Almodóvar en su casa de campo: paella tradicional, piscina e invitadas de lujo como Penélope Cruz o Aitana Sánchez-Gijón

La reina Letizia elige uno de sus vestidos más llamativos en su primer duelo estilístico con Brigitte Macron: lazo al cuello y estampado floral

La mujer de Emmanuel Macron ha optado por un vestido-abrigo rosa empolvado y joyas discretas en su llegada a España

La reina Letizia elige uno de sus vestidos más llamativos en su primer duelo estilístico con Brigitte Macron: lazo al cuello y estampado floral

La reflexión de F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense, sobre las relaciones: “Hay toda clase de amores en este mundo, pero nunca el mismo amor dos veces”

El autor de ‘El gran Gatsby’ dejó esta reflexión en ‘The Sensible Thing’, un relato publicado en 1924

La reflexión de F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense, sobre las relaciones: “Hay toda clase de amores en este mundo, pero nunca el mismo amor dos veces”

Yolanda Díaz se libra de enfrentarse a Julio Iglesias en los tribunales: el Supremo inadmite la demanda por sus declaraciones sobre el abuso sexual a extrabajadoras

La Sala de lo Civil concluye que las manifestaciones de la vicepresidenta no estaban vinculadas de forma directa con sus funciones como ministra y señala que el caso corresponde a los tribunales de instancia

Yolanda Díaz se libra de enfrentarse a Julio Iglesias en los tribunales: el Supremo inadmite la demanda por sus declaraciones sobre el abuso sexual a extrabajadoras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Yolanda Díaz se libra de enfrentarse a Julio Iglesias en los tribunales: el Supremo inadmite la demanda por sus declaraciones sobre el abuso sexual a extrabajadoras

Yolanda Díaz se libra de enfrentarse a Julio Iglesias en los tribunales: el Supremo inadmite la demanda por sus declaraciones sobre el abuso sexual a extrabajadoras

El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

PSOE y Sumar aprueban dos decretos que prohíben los desahucios hasta 2030, vetan las compras de fondos buitre y permitirán la renovación automática de alquileres

ECONOMÍA

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Comprar alimentos frescos sale más caro: el precio de frutas, verduras, carne y pescado sube un 5,8% en septiembre

El Gobierno mantiene los descuentos a los carburantes hasta diciembre y fija un tope del 15% para la tarifa del gas

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el España - Croacia: La Roja busca el liderato de la Nations League ante la selección de Luka Modrić

A qué hora y dónde ver el España - Croacia: La Roja busca el liderato de la Nations League ante la selección de Luka Modrić

Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español