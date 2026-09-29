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Gonzalo Santa Cruz salva a ElPozo a 20 segundos del final en la pista del Wanapix (3-4)

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Redacción deportes, 29 sep (EFE).-ElPozo Murcia Costa Cálida se impuso este martes por 3-4 al Wanapix Sala 10 Zaragoza en un partido de la séptima jornada del Torneo Apertura, adelantado debido a la Liga de Campeones, que se decidió a falta de solo 20 segundos con un gol de Gonzalo Santa Cruz, después de que los locales igualaran un 1-3.

El conjunto murciano se adelantó en la primera parte con un contraataque culminado por Pachu tras una asistencia de Ricardinho (0-1), aunque el Wanapix plantó cara y dispuso de varias ocasiones para igualar el encuentro. Tras el descanso, Dener amplió la ventaja con un potente disparo (0-2), pero el veterano Adri Ortego recortó distancias poco después de falta directa (1-2).

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El partido entró entonces en una fase de alternativas, con intervenciones de Antonio Navarro y varios lanzamientos a los palos por parte del conjunto aragonés. ElPozo volvió a ampliar su ventaja con un disparo de Gadeia que desvió Drahovsky (1-3), pero Kike Liao respondió de inmediato para poner el 2-3.

El equipo dirigido por Jorge Palos no bajó los brazos y encontró el empate en una acción de cinco contra cuatro. Célio Coque aprovechó un pase de la muerte para establecer el 3-3 y completar la remontada.

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Cuando el empate parecía definitivo, ElPozo Murcia buscó el triunfo con el juego de cinco. A falta de menos de 20 segundos, el conjunto de Josan González hilvanó una paciente jugada que terminó con un remate de Santa Cruz, tras un gran pase del brasileño Dener, para establecer el definitivo 3-4.

La victoria permite a ElPozo Murcia sumar tres puntos en una jornada adelantada por los compromisos europeos del conjunto murciano y del Barça en la UEFA Futsal Champions League. El Wanapix, por su parte, volvió a competir hasta el final, pero sigue sin puntuar en este inicio del Torneo Apertura. EFE

jmd/jl

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