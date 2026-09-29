Gobierno limitará la subida del gas regulado al 15 % y el precio de la bombona de butano

Guardar

Madrid/Dublín, 29 sep (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes limitar la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas a un 15 % y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros.

Aagesen ha señalado a su llegada al consejo europeo de energía de Dublín que si no se pusieran límites a la tarifa de último recurso (TUR) del gas, esta repuntaría por encima del 45 % y que también han decidido limitar el precio de la bombona de butano a un máximo de 19,55 euros.

PUBLICIDAD

Aagesen ha señalado que son "medidas fundamentales para proteger" a ciudadanía y empresas ante "esta situación de vulnerabilidad" por la subida de los precios de los carburantes. EFE