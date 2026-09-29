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España y México se enfrentan con la vista puesta en el Mundial de 2027

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Madrid, 29 sep (EFE).- Las selecciones sub-20 de España y México disputarán este miércoles un partido amistoso en el Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid), que servirá de preparación para ambos conjuntos con vistas al Mundial de la categoría, que se disputa en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027.

En un primer momento, el encuentro iba a disputarse en Ceuta, pero por recomendación del Ministerio del Interior debido a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, se optó por trasladarlo al Cerro del Espino, el complejo deportivo donde se ejercita habitualmente el Atlético de Madrid.

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El seleccionador español, Paco Gallardo, confiará en un grueso de jugadores nacidos en 2007, pertenecientes a la generación que fue campeona de Europa sub-19 en julio pasado, y con experiencia en la élite como Thiago Pitarch, Jorge Salinas, Andrés Cuenca o Antonio Morante, máximo goleador 'ex aequo' del torneo con el alemán Otta Stange.

Además de Pitarch, otros cinco futbolistas del Real Madrid, equipo que más jugadores aporta, integran la lista de 22: Jesús Fortea y Mario Rivas, campeones con también con la sub-19, Javier Navarro, Diego Aguado y Dan Yáñez.

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Asimismo, el nombrado Mejor Jugador del Europeo, el canterano del Barcelona y actual jugador del Almería Quim Junyent, también será uno de los referentes del equipo.

Por su parte, los equipos sub-20 de México han ganado las dos últimas ediciones de la Concacaf en 2024 y 2026, además de haber asegurado ya su presencia para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y la Copa Mundial del próximo año.

Entre los convocados por el seleccionador mexicano, Álex Diego, destacan nombres como Henrique Simeone (Tigres) o Juan Sigala (FC Juárez), debutantes ya en la liga mexicana, así como otros grandes proyectos como Diego Reyes (Flamengo), Diego Covarrubias (Guadalajara) o Aldahir Valenzuela (Monterrey).

La selección mexicana continuará después su gira por España con dos amistosos más, ante el Elche, de LaLiga EA Sports, el 2 de octubre, y ante Brasil sub-20 el día 4 de octubre, que se disputarán en el complejo deportivo Pinatar Arena, en Murcia. EFE

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