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Emmanuel Macron inicia este martes un viaje de Estado a España de dos días

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Madrid, 29 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, inician este martes una visita de Estado de dos días en la que se reunirán con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, además de participar en un foro económico y en un encuentro sobre juventud y redes sociales, entre otras citas.

Un viaje de Estado que se produce en un momento de especial relevancia en el estado de las relaciones bilaterales con Francia, que es el primer socio comercial de España en el mundo.

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Se trata del primer viaje de Estado a España de Macron, aunque el pasado 26 de julio el presidente francés mantuvo un encuentro con Felipe VI y asistió a una cena en el Palacio Real de Madrid en el marco de una visita de trabajo.

El jefe del Estado francés y la primera dama serán recibidos a las 13:15 de este martes en el Palacio Real con honores militares por los reyes, quienes posteriormente les ofrecerán un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela.

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En la Zarzuela mantendrán también una reunión los dos jefes de Estado que volverán a encontrarse por la noche de nuevo en el Palacio Real donde los reyes de España ofrecerán la tradicional cena en honor de Emmanuel y Brigitte Macron, a la que asistirán un centenar de invitados.

Al día siguiente, miércoles, el presidente francés será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa, con quien mantendrá una reunión de trabajo y también almorzará, una jornada en la que acudirá con Felipe VI a un foro de comercio e inversión de empresarios españoles y franceses en el Ministerio de Economía.

Macron tiene previsto también asistir en este viaje de Estado a un encuentro en la Universidad Complutense sobre democracia, juventud y redes sociales, así como visitar el Centro de Satélites de la Unión Europea y una institución francesa de investigación en ciencias humanas y sociales, según el Elíseo.

Una visita que finalizará con la recepción que el presidente francés y su esposa ofrecerán a los reyes Felipe VI y doña Leticia en la Residencia de la Embajada de la República Francesa en España.

El viaje de Macron a España, que se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países, se ha ido aplazando por diversos motivos desde que en 2018 Felipe VI le invitó a realizar una visita de Estado.

Así, los reyes de España han viajado en tres ocasiones a Francia desde que Macron accediera a la presidencia de Francia, en 2017, y tras su reelección en 2022 para un segundo mandato. Y Felipe VI ha mantenido además tres encuentros con Macron desde que es presidente. EFE

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