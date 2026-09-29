El euribor escalará en septiembre al 3,2 %, su nivel más alto en dos años

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Madrid, 29 sep (EFE).- El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas variables en España, cerrará septiembre al alza, por tercer mes consecutivo, hasta situarse en una tasa media del entorno del 3,2 %, lo que supone su nivel más alto en dos años, desde julio de 2024.

A falta de dos sesiones para que finalice el mes, el indicador alcanza una tasa media provisional del 3,248 %, muy superior al 2,954 % que marcó en agosto.

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Ya el mes anterior, el euribor rebasó en tasa diaria el nivel del 3 %, algo que no ocurría desde septiembre de 2024.

En este mes de septiembre, ha seguido subiendo y, el pasado día 25, llegó a tocar el 3,379 %, máximos en tasa diaria desde el julio de 2024.

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Si finalmente se confirma esa tasa media de septiembre del entorno al 3,2 %, las hipotecas variables se verán de nuevo incrementadas, ya que un año antes, en septiembre de 2025, el indicador cerró en el 2,172 %.

Así, para una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés del euríbor más el 1 %, el incremento anual sería superior a los 1.000 euros anuales.

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Si el préstamo es superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas podría superar los 2.100 euros anuales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este mismo lunes, en julio, la firma de hipotecas sobre viviendas se redujo un 3,5 %, aunque el importe medio alcanzó los 180.785 euros, un 10,9 % más.

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En el caso de esta cuantía media para una hipoteca variable del euríbor más el 1 %, la cuota se elevaría en unos 1.300 euros anuales con respecto a hace un año.

El euríbor sube nuevamente en septiembre después de que este mismo mes, el pasado día 10, el Banco Central Europeo (BCE) decidiera subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,50 %, el segundo incremento del año.

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Los analistas de Mirabaud consideran que la persistente inflación de la eurozona, apoyada en la fuerte subida del precio de la energía por las tensiones en Oriente Medio, "mantienen abierta la puerta a nuevas subidas de tipos".

Los mercados descuentan actualmente una probabilidad del 54 % de que se produzca una subida de tasas en la próxima reunión del 29 de octubre, que se eleva hasta un 93,5 % para la de diciembre, añaden.

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En este contexto, Según Trioteca, aunque existe una demanda sólida de vivienda, la subida reciente del euríbor podría provocar una moderación en el mercado.

Asimismo, desde la compañía de intermediación financiera, RN Tu Solución Hipotecaria, sitúan ahora el posible cierre del euríbor en 2026 entre el 3,2 % y el 3,5 %, condicionado por la "persistente inflación, la presión de los precios energéticos y las próximas decisiones del BCE".

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Para el consejero delegado de la firma, Ricardo Gulias, el mercado ya había anticipado en buena medida la última subida de 25 puntos básicos por parte del BCE, aunque el nuevo repunte del euríbor refleja una revisión de las expectativas sobre cuánto tiempo permanecerán elevados los tipos de interés. EFE

(Infografía)