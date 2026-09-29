El Consejo de Ministros se retrasa por la negociación del decreto de vivienda

Guardar

Madrid, 29 sep (EFE).- El inicio de la reunión del Consejo de Ministros que debe aprobar el real decreto en materia de vivienda se está retrasando debido a las negociaciones entre los socios de coalición sobre los términos de esa medida.

La reunión, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía haber comenzado a las 9:30 horas, pero fuentes del Ejecutivo han informado poco antes de las 10:00 horas que aún no había empezado.

PUBLICIDAD

Después de que las negociaciones entre los socios de coalición hayan proseguido durante la noche, Sumar ha enviado a primera hora de esta jornada una nueva propuesta de borrador de decreto al PSOE para intentar el acuerdo. EFE