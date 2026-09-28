Vox culpa a Sanchez y su política de puertas abiertas del "apocalipsis de la vivienda"

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Madrid, 28 sep (EFE).- Vox ha culpado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez y su política de "puertas abiertas" a la inmigración del "apocalipsis de la vivienda" y ha advertido de que la indignación "legítima" y "necesaria" de los ciudadanos no puede ser "pastoreada" por quien la ha provocado.

Así lo ha señalado el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido junto con el responsable de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez.

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Quero ha acusado al Gobierno de estar en la "ceremonia de la confusión" y de querer ser a la vez "gobierno y oposición" y ha recriminado a la izquierda haber dado la espalda en los últimos años a la crisis de la vivienda para centrarse en "frivolidades" internacionales.

En su opinión, ahora que la legislatura "agoniza", los socialistas y sus socios están viendo las "orejas al lobo" cuando son los que han creado una situación "ideal" para que se pueda especular, en la que la política de puertas abiertas han sido "nefasta".

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Quero ha hablado de "chabolismo vertical" y ha afirmado que "la calle no está con la izquierda", mientras que Vox lleva cinco años "predicando en solitario en el desierto hablando de vivienda cuando nadie quería".

Ha abogado por abordar el problema con "honestidad" desde su origen y no a partir de "muñecos de paja" y "conejos en la chistera", pero ha incidido en que el Gobierno no lo hace porque sería una "enmienda a la totalidad" de su política.

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"Si se quiere ir a la raíz del problema hay que dar marcha atrás a todo lo que ha hecho el Gobierno", ha dicho Quero, para quien el "punto cero" de la política de vivienda tiene que ser el control férreo de las fronteras y comenzar la "remigración".

Según ha recalcado, en los últimos cinco años han entrado cinco millones de personas y se han construido menos de 90.000 viviendas anuales. "¿Cómo narices no iba a tener esto efecto sobre los precios o sobre el acceso?", ha preguntado. EFE

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