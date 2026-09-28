Vox cree Sánchez trata de poner un muro con el delegado de Ceuta como "chivo expiatorio"

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- Vox cree que Miguel Ángel Pérez Triano es el "chivo expiatorio" del Gobierno, que trata de poner un "muro" con la dimisión de su delegado en Ceuta para que la crisis de la ciudad autónoma no "escale" hasta el presidente, Pedro Sánchez, ni el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así lo ha dicho el portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, al ser preguntado por la decisión de Pérez Triano de renunciar a su cargo al frente de la Delegación del Gobierno y a los demás puestos de responsabilidad que ocupaba -entre ellos secretario general del PSOE ceutí- para abandonar la vida política.

PUBLICIDAD

En opinión de Vázquez, el Ejecutivo le ha dejado "tirado" y ahora el ya exdelegado del Gobierno se ha dado cuenta del "lío" en que se metió al mentir públicamente para proteger el discurso del Gobierno sobre que no existían avisos de la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad.

"Ha decidido bajarse del barco porque es evidente que esto va a acabar en una causa criminal y es evidente que no será una causa criminal pequeña", ha recalcado el portavoz de Vox. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)