Torres dice que el delegado del Gobierno en Ceuta ha sufrido un "señalamiento" duro

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Triano, ha sufrido un "señalamiento" que considera, desde el punto de vista humano, "incomparablemente duro" con cualquier otra situación que hayan podido vivir él y su familia.

Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cope al ser preguntado por la decisión de Triano de dimitir y de pedir el relevo de su cargo, dos meses después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos.

PUBLICIDAD

Fuentes del Ejecutivo han señalado que se trata de una decisión "humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo".

Preguntado sobre este asunto, el ministro ha explicado que el delegado del Gobierno le había trasladado ya hace días su voluntad de abandonar el cargo "por su situación familiar" y que este domingo le dijo que quería dejarlo ya.

PUBLICIDAD

Triano tiene previsto comparecer este lunes ante los medios para explicar su decisión. EFE