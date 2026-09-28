Torres augura "horas intensas" en el decreto antideshaucios y se remite a Vivienda sobre medidas como las expropiaciones

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha augurado "horas intensas" para pactar el decreto antidesahucios que se elevará este martes al Consejo de Ministros para atender a la "frustración" de muchas familias y de los acampados en la Puerta del Sol, pese a que, según ha dicho, en esta legislatura "se ha hecho mucho" en materia de vivienda.

En una entrevista en 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press, el ministro ha evitado confirmar si el Gobierno negocia o ya ha descartado la exigencia de sus socios de Sumar y otros partidos de izquierda de incluir medidas como las expropiaciones de viviendas en posesión de los denominados fondos buitre, ante la advertencia de que "o cae el rentismo o cae el Gobierno".

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"La negociación la lleva Ministerio de Vivienda y el resto de ministerios implicados, no puedo avanzar dónde están las dificultades", ha dicho tras ser preguntado si el principal escollo es el de la exigencia de expropiar viviendas como en el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid. "No lo puedo adelantar, son horas intensas", ha reiterado.

Sobre las palabras de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamando a la movilización contra el propio Ejecutivo, el ministro Torres ha reiterado que el Ejecutivo en su conjunto lo que está haciendo es "trabajar para dar la mejor respuesta posible". "Es ella quien tiene que explicar qué ha querido decir", ha señalado.

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Torres ha comentado que entiende la "frustración" de muchas familias, a pesar de que "se ha mucho" en materia de vivienda, aludiendo a los 7.000 millones destinados a estas políticas o a medidas como Casa 47.

El ministro ha señalado que el precio de la vivienda se empezó a encarecer desde la pandemia y, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha remitido a la negociación "contra reloj" y al "trabajo arduo" para aprobar este martes el decreto de vivienda.

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En este sentido, ha recordado que la oposición también "tiene mucho que decir" y ha señalado que el desahucio de Maricarmen no habría ocurrido si PP, Vox y Junts no hubieran tumbado antes del verano el decreto ley que prohibía echar de sus casas a las personas vulnerables.

Además, ha subrayado que la vivienda es una competencia autonómica y ha afeado que cinco regiones "no han querido saber nada" sobre la declaración de zonas tensionadas, una de las medidas con las que el Ejecutivo pretendía contener el precio.

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JOYAS DE ZAPATERO Y MENSAJES DE ALDAMA CON DELCY

Por otro lado, el ministro de Política Territorial ha sostenido que sigue confiando en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al ser preguntado por la investigación en la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Plus Ultra' y por los joyas atribuidas a un regalo del rey de Arabia Saudí.

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Según Torres, él "no ha comparado nada" cuando ha abogado por regular los regalos que reciben también los presidentes autonómicos, incluyendo cajas de productos típicos. "Es bueno que tengamos las mismas reglas y misma transparencia", ha enfatizado.

"Hay comunidades autónomas que no tienen ningún tipo de regulación, hasta cinco, si no me equivoco", ha enfatizado Torres, que ha subrayado que ese debate se ha abierto en la sociedad, más allá de lo que ocurre con los presidentes y miembros del Ejecutivo central tras el caso de Zapatero, de quien ha dicho que "marcó para bien historia de nuestro país".

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Sobre los mensajes que publica el diario 'El Mundo' entre la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presunto conseguidor Víctor de Aldama, el ministro Torres se ha limitado a recordar que este último "mintió" al decir que estuvo en un piso en Madrid junto con señoritas y que, por eso, lo ha demandado en los tribunales.

"Es un proceso que está judicializado en el que aparecen conversaciones de carácter privado", se ha limitado a decir sobre esas conversaciones de Aldama con Delcy Rodríguez en la etapa en la esta última era vicepresidenta de Venezuela, de ahí que se haya remitido a la investigación judicial.

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