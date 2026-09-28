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Sumar y los socios de izquierda presionan al Gobierno para aprobar el martes un decreto de vivienda "exigente"

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Sumar y grupos de izquierda en el Congreso como ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG han visualizado este lunes su presión al ala socialista del Gobierno para el denominado decreto 'Maricamen' sea "exigente" y "valiente" para poner fin a los desahucios de población vulnerable y la prórroga automática de alquileres.

Así lo han trasladado representantes de estas formaciones a las puertas del Hospital Gregorio Marañón, centro en el que está ingresada esta anciana que fue desahuciada de su piso de Madrid por agotamiento severo, donde han acudido convocados por el Sindicato de Inquilinos para apoyar a Maricarmen y sus reclamaciones en vivienda.

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Entre los dirigentes se encontraban las ministras de Sumar Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia), los diputados del grupo plurinacional Carlos Martín, Alberto Ibáñez Gerardo Pisarello y Enrique Santiago, la parlamentaria de ERC Etna Estrems, su homólogo en Bildu Mikel Otero, y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto Àgueda Micó y el miembro de la ejecutiva de Podemos, Tito Morano, entre otros.

García ha resaltado que el acuerdo en el seno del Gobierno aún está lejos, pese a que se van "acercando" poco a poco con el paso de las horas, y ha instado al PSOE a que entienda que este desahucio es un "punto de inflexión" y se tiene que decidir si se está "con la especulación o con Maricarmen y las familias" en situación similar.

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Por tanto, ha aseverado que el socio minoritario va a "presionar" dentro del Gobierno para que el decreto de vivienda incluya todas las medidas necesarias para "eliminar los desahucios en España" como el de Maricarmen.

García ha remarcado que aspiran a regular los alquileres habitacionales y los alquileres de temporada, congelar los precios "absolutamente desorbitados" de arrendamiento y, por supuesto, aprobar una "prórroga con una renovación automática".

EL CASO DE MARICARMEN HA "COLMADO EL VASO"

"Necesitamos un real decreto que sea lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente valiente como para poner fin al problema de la vivienda", ha subrayado para insistir en que Sumar lleva empujando meses al PSOE en materia de vivienda.

De hecho, desde los partidos del socio minoritario del Ejecutivo destacan que su permanencia en el Gobierno es precisamente la que permite desplegar una presión efectiva sobre el PSOE, en contraposición con el mensaje que lanzó la exalcaldesa Ada Colau de salir del Ejecutivo si los socialistas no reaccionan.

La ministra de Sanidad ha recalcado que tienen una batería de medidas "absolutamente irrenunciables" y, de nuevo en alusión al PSOE, ha exclamado que ya no valen "parches". "Ya no hay medias tintas, el caso de Maricarmen ha colmado el vaso", ha enfatizado.

Por su parte, la diputada de ERC ha exigido al Ejecutivo que el decreto de vivienda que sea lo más parecido posible al que plantea el Sindicato de Inquilinos y ha pedido, en clara referencia a Junts y los grupos de derecha, que tengan "altura de miras" para convalidarlo cuando llegue a la Cámara Baja.

"La calle pide medidas de izquierda, estructurales y los partidos que las han estado bloqueando deben saber en qué momento histórico se está y deben decidir de qué lado quieren estar", ha zanjado.

PODEMOS DESCONFÍA DEL GOBIERNO

A su vez, el dirigente de Podemos Tito Morano ha subrayado que las exigencias del Sindicato de Inquilinos es un "mínimo de dignidad" que el Gobierno tiene que atender y ha criticado que, a 24 horas de que se someta el texto al Consejo de Ministros, el Ejecutivo no les haya remitido un documento. Es más, ha acusado al Ejecutivo de negociar con Junts primero para hacer un decreto "descafeinado" y luego ir a pedir el voto a los grupos de izquierda.

Morano, tras reivindicar la necesidad de expropiar pisos en manos de fondos, ha admitido que "no tiene muchas esperanzas" con el Gobienro pero sí a una movilización social para impedir que el decreto 'Maricarmen' se "cierre en falso"

Mientras, el dirigente de IU Enrique Santiago ha afirmado que no entiende las "resistencias" del PSOE a las peticiones del Sindicato de Inquilinos mientras que Alberto Ibáñez ha expresado que la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, no puede elaborar un decretro "descafeinado" sino un texto que Compromís pueda votar.

El coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha insistido en que las medidas de la sociedad civil en materia de vivienda son "irrenunciables" y ha exclamado al PSOE que esto "no se arregla" con una foto o vídeos con el alcalde de Nueva York.

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EuropaPress

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