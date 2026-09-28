Secretario de Estado para la UE pide "una respuesta europea unida" ante la crisis en Ceuta

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Madrid, 28 sep (EFE).- El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha señalado este lunes que la crisis en Ceuta requiere "una respuesta europea unida" y ha destacado el "trabajo conjunto" de la UE que ha logrado reducir las llegadas irregulares al continente en un 35 % este año.

Sampedro ha comparecido en la Comisión Mixta para la UE celebrada en el Congreso para dar cuenta, entre otros asuntos, de la posición europea ante las entradas masivas en Ceuta a finales de julio.

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"Se trata de una realidad que requiere una respuesta europea unida y que nos recuerda una vez más el valor de la solidaridad entre los Estados miembros y los riesgos de avanzar en la dirección contraria", ha sostenido el secretario de Estado para la UE.

Ha remarcado que el Gobierno afronta la crisis en Ceuta "sin renunciar a la decencia, legalidad y los derechos humanos", aunque no sea, ha reivindicado, "el camino más fácil, ni rápido", pero sí "el justo".

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Sobre la situación migratoria europea, ha recordado que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puso en valor en su discurso sobre el estado de la Unión Europea el trabajo conjunto de los Estados miembros, con el que se ha logrado reducir hasta un 55 % las llegadas irregulares en los últimos dos años, y un 35 % en lo que va de 2026.

"Debemos seguir avanzando en esa dirección frente a quien busca crear una alarma social ante los acontecimientos vividos en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio", ha destacado Sampedro.

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En cuanto a Marruecos, ha zanjado que España seguirá manteniendo "buenas relaciones" con el país africano, ya que ha sido "despejado el ruido y la desinformación de los primeros momentos".

En su comparecencia, Sampedro ha dado cuenta del viaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a Bruselas el 8 y 9 de septiembre con el fin de mantener reuniones de trabajo con responsables de las instituciones europeas para avanzar en un mejor encaje de Ceuta y Melilla en los instrumentos e instituciones de la Unión Europea.

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Entre las propuestas de España figuran una presencia institucional permanente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en Ceuta y Melilla, un paquete financiero y político específico que reconozca la singularidad geográfica de ambas ciudades, junto con su participación en la unión aduanera, y la presencia permanente de ambos territorios en las instituciones europeas.

El secretario de Estado para la UE ha reclamado también "unidad" a todas las fuerzas políticas españolas para hacer frente a una situación que "todos los demócratas esperamos que se resuelva a la mayor brevedad dentro de la legalidad internacional y europea", sin olvidar -ha reiterado- el sentir de los ceutíes y la situación humanitaria de los migrantes.

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cjr/jlp