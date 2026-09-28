Espana agencias

"Se necesitan más lonas para lluvia": la acampada de Sol se prepara para su tercera noche

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- "Se necesitan más lonas para lluvia, comida preparada que no haya que calentar y agua", estas son las necesidades más urgentes que demandan desde el puesto de recogida de enseres y alimentos de la acampada de Sol, que se prepara para la tercera noche de protestas.

Pese a la lluvia que no ha dejado de caer a lo largo de la tarde, no dejan de llegar grupos de personas instalando nuevas tiendas de campaña porque según explican desde el Sindicato de Inquilinas "esto sigue y puede haber más noches".

PUBLICIDAD

"Todo depende de si el decreto Maricarmen se aprueba y se cumple", asegura a EFE Fina Parra, una de las portavoces del sindicato en Madrid. "No queremos ni un decreto ni una ley a medias, queremos que lo que salga mañana del Consejo de Ministros sea algo que realmente detenga el sangrado de desahucios".

Recuerda que el sindicato lleva en Madrid una década trabajando para frenar los desahucios. "Maricarmen lleva también muchos años en la lucha y esto ha sido la gota que ha derramado el vaso porque nos ha tocado el corazón a todos".

PUBLICIDAD

"La situación es realmente desbordante por la gente que está viniendo a Sol, el tema de la vivienda afecta a mucha gente de distintas edades y de distintas situaciones, indistintamente en clases sociales, edades. Nos atraviesa a todas".

Respecto a la petición del alcalde de Madrid, Martínez Almeida de desalojar la acampada de Sol, el sindicato responde que "han superado el miedo".

"Esta es una concentración pacífica y no tenemos miedo. Ya el miedo se ha pasado después de lo que hemos sufrido con el desahucio de Maricarmen, con todas las agresiones policiales que hemos soportado estos años".

Aunque reconoce que en el fondo, siempre queda algo de miedo, no es lo que les sostiene. "Nos sostiene la rabia y la necesidad de que esto cambie para nosotras y para las personas que vendrán".

Medio millar de personas han estado en la acampada a lo largo de la mañana, afirma la portavoz del sindicato de Inquilinas.

A lo largo de la tarde, se ha producido un goteo de relevos y nuevos grupos han instalado sus tiendas preparados para quedarse durante la noche.

"La idea es resistir, el balón está en el tejado del Gobierno, si el PSOE es valiente y sale el decreto veremos cuáles son los siguientes pasos", señala otra persona del sindicato.

Insisten en que si con la lluvia la gente no se ha ido "ya puede venir un huracán, que la gente seguirá aquí, y es que al final tampoco tenemos donde irnos", bromea.

Una persona mayor se acerca a la puerta de una las tiendas y charla con un grupo de chicas: "Vengo de Alcalá de Henares a daros mi apoyo, seguid luchando".

La lluvia está encharcando el suelo y de las lonas caen chorros del agua que se acumula y que vacían cada cierto tiempo con humor y resignación. "La noche es larga y húmeda". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Se filtra el borrador: incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

El PSOE trabaja contra reloj para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Se filtra el borrador: incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”

El Partido Socialista del País Valenciano ha asegurado que llevará esta cuestión ante Icomos, ya que se trata de una fiesta Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”

La película con Meryl Streep con nueve nominaciones al Oscar que inspiró a ‘La bola negra’ y puedes ver en Filmin: tres historias conectadas por Virginia Woolf

La cinta protagonizada por Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep entrelaza tres vidas separadas por décadas a través de Virginia Woolf y su cuarta novela, ‘La señora Dalloway’

La película con Meryl Streep con nueve nominaciones al Oscar que inspiró a ‘La bola negra’ y puedes ver en Filmin: tres historias conectadas por Virginia Woolf

‘La Promesa’ salta al prime time por la boda de Curro y Ángela: TVE dedicará un capítulo especial al gran acontecimiento tras ‘La Revuelta’

La ficción diaria de La 1 se prepara para uno de los momentos más importantes de la temporada tras el descubrimiento de Curro

‘La Promesa’ salta al prime time por la boda de Curro y Ángela: TVE dedicará un capítulo especial al gran acontecimiento tras ‘La Revuelta’

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

La acampada de Sol ha servido para poner contra las cuerdas al Gobierno y sus socios y activar la cuenta atrás para un acuerdo que permita aprobar un decreto de vivienda

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Se filtra el borrador: incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Se filtra el borrador: incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

PP y Vox tumban una moción para que las mujeres puedan participar en la fiesta Misteri d’Elx: “Participábamos desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir de 2001”

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”