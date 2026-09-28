Sanidad lamenta falta de colaboración de algunos fabricantes de fármacos para menopausia

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Madrid, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha garantizado este lunes estar trabajando de forma continua para reducir el impacto de la escasez de algunos fármacos para la menopausia, pero ha lamentado la falta colaboración de algunos laboratorios para recuperar el suministro y la ausencia de interés de otros para que puedan ser financiados.

Así lo han señalado a EFE fuentes de la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad después de que el Instituto de las Mujeres le haya requerido abordar de forma "prioritaria y urgente" los problemas de abastecimiento de algunas terapias hormonales desde hace meses y la falta de financiación de varias de ellas.

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Los fármacos afectados son el espray de estradiol Lenzetto, que acumula incidencias de suministro desde marzo por problemas con el difusor que han llevado a que se tensiones también la disponibilidad de varias presentaciones de sus alternativas, los parches intradérmicos Evopad -los únicos financiados- y Estradot, que sufragan íntegramente las pacientes.

Desde la Aemps mantienen un contacto continuo con las compañías para reducir la duración de los problemas de suministro y lograr una distribución lo más equitativa posible.

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En el caso de Lenzetto, el laboratorio responsable del espray, Gedeon Richter, ha argumentado a la Aemps que, aunque el problema que generó el desabastecimiento ya está solucionado, está experimentando un aumento de la demanda al que no puede responder de forma inmediata hasta que las nuevas líneas de producción estén en pleno funcionamiento, explica la Aemps.

Aunque la agencia prevé que el problema de abastecimiento de Lenzetto se resuelva a finales de noviembre, puntualiza que "la escasa colaboración" de la compañía le lleva a "considerar poco fiable" la posibilidad de recuperar la normalidad en un corto espacio de tiempo.

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Por su parte, el laboratorio comercializador de Evopad ha informado de que distribuirá nuevas unidades a principios de octubre; respecto a sus alternativas, la agencia argumenta que desde el Ministerio de Sanidad se contactó con sus titulares para que se incorporarlos a la financiación, pero han respondido que "no están interesados".

Otro sustituto a los parches es el gel Oestraclin, que tampoco está financiado y del que sí existe disponibilidad regular en farmacias; en su caso, el laboratorio, Said Lab, ha aumentado su fabricación ante el pico de demanda.

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El pasado viernes, la Aemps se reunió con varias sociedades científicas médicas y farmacéuticas para compartir toda la información disponible sobre los problemas de suministro y solicitar su colaboración para mitigar el impacto de dichos problemas en las pacientes, estableciendo las alternativas más adecuadas para las diferentes indicaciones.

La agencia garantiza que continuará trabajando para reducir la afectación de estos problemas y también en la práctica clínica, solicitando información y medidas a las empresas, colaborando con los profesionales sanitarios e informando a las pacientes.EFE

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