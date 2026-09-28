Sánchez pide poner el foco en el "acceso" a la vivienda y "privilegiar" su uso residencial

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Barcelona, 28 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes poner el foco en la "accesibilidad" a la vivienda y "privilegiar" su uso residencial frente al turístico, al tiempo que ha sostenido que se debe aumentar la "oferta asequible".

En su intervención en el acto de presentación del informe Vidas Futuras, en el Disseny Hub Barcelona, Sánchez se ha pronunciado así cuando el Gobierno trabaja con los grupos parlamentarios para aprobar este mismo martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda.

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"Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna", ha dicho el jefe del Ejecutivo tras recordar que la actual ley de vivienda estatal ya habilita "palancas" que pueden ser utilizadas por las comunidades, lo que dijo que sí hace el Govern catalán pero no otros ejecutivos autonómicos. EFE

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