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Robles pide al nuevo delegado del Gobierno en Ceuta que "agilice" los trámites para devolver a la ciudad a la normalidad

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este lunes al próximo delegado del Gobierno en Ceuta "máxima sinceridad" y "transparencia" ante la opinión pública y le ha pedido que, en coordinación con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, agilice los trámites necesarios para devolver la normalidad a la ciudad, después de la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano tras casi dos meses de crisis migratoria.

"Creo que el nuevo delegado tiene una labor muy importante, una labor esencial, que es, cumpliendo la ley, darle la máxima actividad para que Ceuta vuelva a la normalidad. En Ceuta no se están pasando bien las cosas. Y también pedir al nuevo delegado la máxima sinceridad en los planteamientos que haga ante la opinión pública", ha afirmado en declaraciones a la prensa en Bruselas.

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La titular de Defensa se ha pronunciado así después de que Pérez Triano haya presentado este lunes su renuncia y anunciado además su marcha de la política, alegando la presión sufrida por él y su familia desde la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

El hasta ahora representante del Ejecutivo central en la ciudad autónoma ha asegurado que comunicó su decisión hace tiempo a Torres, encargado de coordinar la respuesta del Gobierno a la crisis, y ha reivindicado su actuación al frente de la Delegación, al tiempo que ha recalcado que "semanas antes" de las entradas ya había advertido al Ejecutivo de las movilizaciones que se estaban produciendo en Marruecos para cruzar la frontera.

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Preguntada por la gestión de Pérez Triano, Robles ha evitado entrar a valorar su actuación y ha centrado sus declaraciones en las tareas que tendrá por delante su sustituto, al que ha recomendado "la máxima rapidez", "el máximo compromiso con la ciudadanía" y "la máxima transparencia" en el desempeño de sus funciones.

"Lo único que digo es que tiene una labor difícil y que lo que le pido es que, en coordinación con el ministro Ángel Víctor Torres, den la máxima urgencia a devolver la normalidad a Ceuta", ha insistido.

En este sentido, la ministra ha señalado que la situación se prolonga desde hace cerca de dos meses y ha confiado en que el relevo permita acelerar las gestiones pendientes y recuperar la confianza de los ceutíes tras semanas de incertidumbre.

"Llevamos dos meses, la situación es difícil, pero hay que hacerlo lo más rápido posible y espero que el nuevo delegado del Gobierno pueda ayudar a agilizar todos los trámites, los problemas y, sobre todo, devolver la confianza a los ciudadanos de Ceuta", ha afirmado.

Robles ha defendido además que los ciudadanos de la ciudad autónoma deben saber que el Ejecutivo "está con ellos" y ha reivindicado la españolidad tanto de Ceuta como de Melilla, al tiempo que ha garantizado que las Fuerzas Armadas continuarán trabajando "como lo han hecho siempre con las instituciones".

NO LE CONSTA LA PARTICIPACIÓN DE MILITARES MARROQUÍES

Por otro lado, preguntada por las informaciones que apuntan a que 72 militares del Ejército marroquí habrían participado en la coordinación de los acontecimientos registrados en julio, la ministra ha asegurado que no tiene constancia de esos hechos y ha remitido al procedimiento judicial abierto para esclarecer lo ocurrido.

"A mí no me consta. Yo sé que hay muchas especulaciones sobre lo que pasó", ha respondido Robles, que comparecerá el próximo día 6 ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso y ha expresado su deseo de que también sea llamada la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

A la espera de que avance la investigación, la responsable de Defensa ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma y hacerlo "con el máximo respeto a la legalidad", tras una situación que, según ha señalado, está generando "mucha intranquilidad" y, en algunos casos, "mucho sufrimiento".

"Los ceutíes se lo merecen, lleva mucho tiempo y creemos que el nuevo delegado puede ayudar a un procedimiento que lleva ya mucho tiempo, causando mucha intranquilidad y mucho sufrimiento en muchos casos", ha concluido.

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EuropaPress

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